كيكي: شعرت بالخوف في لقاء إيبيزا 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يناير 2020

: أحمد مجدي



أكد كيكى سيتين المدير الفنى لفريق برشلونة على صعوبة المواجهة أمام فالنسيا فى المباراة المقرر لها غدا السبت على ملعب "مستايا" فى الجولة الـ 21 من الدورى الإسبانى.

وتحدث سيتين فى المؤتمر الصحفى الخاص باللقاء قائلا :"فالنسيا فريق مميز، لديه لاعبون رائعون وسيكون هذا الاختبار من ذو مستوى عالى، فالنسيا فريق قادر على الهجوم ويجب علينا استغلال المساحات التى سوف يتركونها خلفهم عند التقدم ليس لدى شعور بأن الفريق بعيد عن ما أريد".

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وتابع سيتين قائلا :"ستكون كُل مباراة مختلفة عن الأخرى، فى ايبيزا لم يكون الفريق جيد ولكن ضد غرناطه قدمنا مباراة جيدة، برشلونة فريق ينافس على جميع الالقاب، ولا يمكنك التحكم فى الإصابات ومن هناك كل شيء متوقع".

وواصل المدرب :"يجب عليك تقييم كيفية تحقيق الفوز أو الخسارة، بالرغم من وجود أشخاص يهتمون فقط بالنتائج، أنا لن اكذب شعرت بالخوف الشديد بشكل عام ضد إيبيزا".

وأكمل سيتي قائلا :"ريكي بويج وأخرين يجب عليهم ان يتحسنوا، سوف نحاول جميعاً مساعدتهم بويغ سنحاول مساعدته ليكون أكثر إيجابية من الأشياء السلبية ، سنعمل معه للحفاظ على النمو".

"كان أول اختبار كبير لى هو مباراة غرناطة ، والثانى كان كبيرًا فى إيبيزا ، فالنسيا هى واحدة من أفضل الفرق التى يمكنك مواجهتها، هنا يجب عليك اجتياز الاختبارات كل يوم".

وختم حديثه قائلا :"يجب على جميع اللاعبين التفكير كـ مجموعة واحده التنسيق مهم للأمور القادمة من المهم بالنسبة لنا أن تبدأ السيطرة من الخلف ، نحن نعمل على فهم هذه الكرة، سنحاول تحسينها بشكل دائم نحن نحاول القيام بـ عمل أفضل فى الضغط، بعد خسارة الكرة ضد الفرق الكبيرة من الممكن أن يتغلبوا على عملية الضغط لهذا نحتاج إلى قراءة اللاعبين بشكل جيد".