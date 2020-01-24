شكرا لقرائتكم الخطيب يجرى اتصالاته لزيادة عدد الجماهير لمباراة الأهلى أمام النجم الساحلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجري محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي اتصالات مفاوضا مع الجهات الأمنية من أجل زيادة عدد الجمهور في مباراة النجم الساحلي ببطولة أفريقيا بعد نفاذ التذاكر التي تم طرحها للمباراة مؤخراً بلغ عددها عشرة آلاف مُشجع ، ويرغب رئيس الاهلي في الحصول على موافقات الجهات الأمنية بزيادة عدد الجمهور والسماح بحضور عشرة آلاف مشجع أخر لحضور اللقاء المرتقب الذى سيُقام بعد غد ، الأحد، بإستاد السلام في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

على الصعيد ذاته ، قال محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي تذاكر مباراة الأهلي والنجم الساحلي نفذت فور طرحها للجمهور في أقل من ثلاث ساعات عبر نظام "تذكرتي" ، موضحاً أنه تم طرح التذاكر الساعة 12.00 مساءً خلال 45 دقيقة تم حجز 8 آلاف تذكرة وتم تأكيد شرائها وعندما حانت الساعة 3.00 تم تأكيد شراء كل التذاكر "10 آلاف".

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط خلف النجم الساحلي صاحب الصدارة بـ9 نقاط، وأعلن الإسبانى خوان جاريدو، المدير الفنى لنادى النجم الساحلى التونسى، استبعاد الإيفوارى سليمانى كوليبالى مهاجم الفريق من القائمة التى سوف تواجه الأهلى فى الجولة الخامسة بدورى أبطال أفريقيا.

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يذكر أن إدارة الاهلي قد أعلنت انتهاء أزمة الإيفوارى سليماني كوليبالي لاعب الفريق السابق والنجم الساحلي التونسي الحالى.

قالت الصفحة الرسمية لنادى النجم الساحلى على "فيس بوك" إن اللاعب الإيفوارى خرج من حضور المران الرئيسي بعد شعوره بإرهاق شديد فى العضلات ورأى الجهاز الفنى استبعاده من المباراة حفاظًا عليه من تفاقم الإصابة.

وكان كوليبالي قد هرب دون علم النادي الأهلي فى يناير 2017 دون أسباب، فقررت القلعة الحمراء تصعيد الأمر للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" للحفاظ على حقوق النادى.