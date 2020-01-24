شكرا لقرائتكم أيمن حفنى ينتقل رسميا للمقاولون العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهي نادي المقاولون العرب إستعارة أيمن حفني لاعب مصر المقاصة و الزمالك ، لمدة 6 شهور بداية من فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

أكد محمد عادل المشرف على الكرة بالمقاولون العرب لـ" الخليج 365 " أنه تم إستعارة أيمن حفني من المقاصة لمدة 6 أشهر بداية من الانتقالات الحالية وسينضم لتدريبات الفريق خلال ساعات.

تابع عادل أن صفقة أيمن حفني ستكون مفيدة للمقاولون العرب الذى يتواجد فى المركز الثاني لبطولة الدوري الممتاز برصيد 29 نقطة.

وويعتبر محمد سالم وسيف الدين الجزيري هدافى المقاولون العرب برصيد 5 أهداف لكل منهم ويأتى محمد سمير مدافع الفريق فى المرتبة الثانية برصيد 4 أهداف.

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جاءت انتصارات المقاولون على حساب فرق: طلائع الجيش 1/0، الانتاج الحربي 1/0، أسوان 2/1، الجونة 2/0، المصري 1/0، حرس الحدود 1/0، الاسماعيلي 2/0، الاتحاد 1/0، إف سي مصر 3/1.

فيما تعادل المقاولون مع سموحة 2/2 ومصر المقاصة بهدف لمثله.

واستأنف الفريق تدريباته على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر بعد الخسارة في الجولة الأخيرة أمام النادي الأهلي بنتيجة 2/0، في لقاء الجولة 14، ليواصل استعداداته لمواجهة طنطا.

قرر مسؤولو مصر المقاصة إعارة أيمن حفنى، صانع ألعاب الفريق، لمدة 6 أشهر بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية حتى نهاية الموسم، فى حال عدم فتح الباب نحو زيادة مقاعد الاستبدال للأندية، وذلك بعدما خاض أيمن حفنى برنامجًا خاصًا خلال الفترة الماضية لتجهيزه للعودة للمشاركة فى المباريات فى المرحلة المقبلة بعد غيابه عن المُشاركة مع الفريق منذ ضمه من الزمالك.