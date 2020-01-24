بعد الاستبدال.. «الكاف» لخدمة الأندية التونسية والمغربية.. قرار «مفصل» يكشف عمن يدير الاتحاد الإفريقي

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" فتح نظام الاستبدال في قوائم الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بواقع 4 لاعبين لكل ناد.

ووفقاً لصحيفة "اليوم السابع"، فإن نظام القيد خلال الميركاتو الشتوي ينص على لائحة الكاف ألا يكون اللاعب المقرر قيده قد شارك مع فريقه في البطولات الأفريقية، سواء دوري أبطال أو كونفدرالية، بالإضافة إلى أن يكون اللاعب الذي سيتم استبداله وسيخرج من القائمة مقيد بالقائمة المحلية لفريقه.

وتقول الصحيفة إن قرار الكاف المفاجئ يخدم أندية معينة في إفريقيا، حيث تم وضع بند "عائق" في اللائحة من شأنه لا يحق لأي نادي استبدال لاعب سبق له المشاركة من قبل في البطولات الإفريقية، كما أن الاستبدال يكون قاصراً على الأندية التي تملك لاعبين لم يسبق لهم المشاركة مع فرقهم بالنسخة الحالية.

وبالنظر إلى هذا القرار، فإن المستفيد منه هما أندية تونس متمثلة في الترجي والنجم الساحلي، والمغرب متمثلة في الوداد والرجاء، في الوقت الذي لا يستفيد منه الأهلي الذي يدفع فاتورة تطبيق سياسة التدوير بين لاعبيه وإشراك كل اللاعبين تقريبا.

ولا يمكن للأهلي أن يقوم باستبدال أي لاعب باعتبار أن كل لاعبيه شاركوا في النسخة الحالية، وأن الوحيد الذي لم يسبق له الظهور هو شريف إكرامي كونه لم يلعب في أي مباراة هذا الموسم، وبالتالي من الصعب رفع اسم إكرامي لقيد لاعب في مركز آخر، لأنه سيحدث أزمة في مركز حراسة المرمى بسبب وجود الثنائي محمد الشناوي وعلي لطفي فقط في هذا المركز.

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وسيستفيد الزمالك من التعديل على نظام الاستبدال بمركزين جديدين، حيث يحق له قيد لاعبين بدلاً من محمود عبدالمنعم كهربا وأيمن حفني، حيث لم يشاركا في أية مباراة منذ انطلاق النسخة الحالية من دوري الأبطال، بعد رحيل كهربا إلى أفيش البرتغالي وانتقال حفني للمقاصة.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار الكاف معد له سلفاً خاصة وأن أندية تونس والمغرب، وتحديداً الترجي والوداد، قاما بتدعيم فرقهما بشكل كافي قبل أن يتم فتح باب الاستبدال الإفريقي، وهو الذي يحدث بشكل غريب في وسط المسابقة وليس بدايتها كما مقرراً أن يكون.

وسيستبدل الوداد المغربي كل من ياسين الخروبي الذي فسخ عقده مع النادي، وهيثم البهجة من أجل قيد كل من المدافع عادل الرحايلي بعد الإصابة التي أنهت موسم أشرف داري وعدم التعافي الكامل للشيخ ابراهيم كومارا، بالإضافة إلى المهاجم غباغبو لوران.

وسيقوم الترجي التونسي بقيد الثنائي عبد الرحمن مزيان ومحمد على بن حمودة افريقيا، ويحق له قيد عدد من الأسماء الأخرى في قائمته.

وأفاد موقع "فوت 24" الفرنسي بأن النجم الساحلي التونسي سيقيد علاء الدين أيوب بالقائمة الإفريقية من أجل تدعيم صفوف الفريق أمام الأهلي بحارس مرمى للطوارئ بسبب الأزمة التي يواجهها في هذا المركز، كما سيتم إضافة أيمن البلبولي المقرر أن يعود للفريق خلال الساعات القادمة ومعه متوسط الميدان الشاب محمد الحاج محمود والمنضم حديثاً الجزائري رضوان الزردوم.