الإثيوبيان بيكيلا ودفيغا يفوزان بلقبي الرجال والسيدات

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي إنستجرام

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احرز الاثيوبيان اوليكا ادوغنا بيكيلا ووركينيش دفيغا الجمعة لقبي الرجال والسيدات على التوالي في ماراثون دبي بنسخته الـ21 والتي شهدت تسجيل مواطنهما بشاه اسكيزيا رقما قياسيا بعدما اصبح اسرع عداء في التاريخ يحتل المركز الحادي عشر.

وقطع بيكيلا (20 عاما) مسافة السباق البالغة 42,195 كلم في ساعتين و6 دقائق و15 ثانية، متقدما بفارق ثانيتين على الكيني اريك كيبتانوي وثلاث ثوان عن الاثيوبي الاخر تسيدات ايانا.

ورغم فشل بيكيلا في تحطيم الرقم القياسي للسباق الذي سجله مواطنه غيتانه مولا في النسخة الماضية في ساعتين وثلاث دقائق و34 ثانية، الا انه اصبح خامس عداء في النسخ التسع الاخيرة يفوز باللقب من مشاركته الأولى.

وقال بيكيلا الذي اكد هيمنة مواطنيه على السباق في السنوات العشر الاخيرة "انا متفاجئ بهذا الفوز، كانت المنافسة مثيرة ولاسيما في الكيلومتر الأخير".

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وشهدت المنافسة في الكيلومتر الأخير منافسة مثيرة مع امتلاك 11 متسابقا حظوظا للفوز، قبل ان يفعلها بيكيلا ويتخطى كيبتانوي، الكيني الوحيد بين 10 اثيوبيين عند خط النهاية، في طريقه لتأكيد سيطرة اثيوبيا على السباق في السنوات العشر الأخيرة.

ورغم حلول اسكيزيا في المركز الأخير من بين المجموعة التي تنافست في الكيلومتر الأخير وعدم حصوله على اي حصة من الجائزة المالية للسباق البالغة 385 الف دولار وتوزع على العشرة الأوائل عند الرجال والسيدات، بينها 100 الف دولار للبطل في الفئتين، الا انه كسب الأهم بعدما اصبح اسرع رجل في التاريخ يحتل المركز الحادي عشر في ساعتين وست دقائق و34 ثانية،حسب موقع"ليتس ران".

ولدى السيدات، عوضت دفيغا حلولها وصيفة في النسخة الماضية خلف الكينية روث تشيبنغيتش، بالفوز باللقب للمرة الثانية بعد 2017 حيث قطعت الفائزة بسباق بوسطن في نيسان/ابريل 2019 المسافة بساعتين و19 دقيقة و38 ثانية، متفوقة بفارق مريح على مواطنتيها غوتيني شون (ساعتان و20 دقيقة و11 ثانية) وبيداتا هيربي (ساعتان و21 دقيقة و55 ثانية).