شكرا لقرائتكم خبر عن الفوز الوحيد للزمالك على مازيمبي يمنح الفريق اللقب.. التاريخ يؤكد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر جماهير نادي الزمالك تحقيق فريقها الفوز اليوم على مازيمبي الكونغولى فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، لتعويض هزيمة الدور الأول التى تعرض خلالها الفريق لخسارة بثلاثية نظيفة. تاريخ مواجهات الزمالك ومازيمبي يحمل أرقاما سيئة للفريق الأبيض، حيث التقى الفريقان في 7 منافسات من قبل تعرض الزمالك للخسارة فى 4 مباريات وتعادل الفريقان في مباراتين، وحقق الزمالك الفوز في مباراة واحدة فقط، وأحرز فريق مازيمبي 9 أهداف في مرمي الزمالك، بينما أحرز الزمالك 4 أهداف فقط في مرمي الفريق الكونغولي.

بالأرقام فإن التاريخ يقف بجوار مازيمبي الذي يقترب من وصفه بعقدة الزمالك فى أفريقيا، إلا أن الفوز الوحيد للزمالك على مازيمبي كان في موسم 2002 والتي حصل الزمالك علي لقب البطولة، وكان آخر لقب للزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حينما فاز الزمالك 2/0 أحرزهما حسام حسن لاعب الزمالك الأسبق، في إياب الدور قبل النهائي للبطولة.

وبدأت جماهير الزمالك فى التوافد مبكراً على ملعب السلام قبل نحو 4 ساعات من مواجهة مازيمبى الكونغولى، استعداداً لخوض المباراة التى ستجمع الفريقان فى التاسعة من مساء اليوم الجمعة، فى الجولة قبل الأخيرة من مرحلة المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

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ووجه كارتيرون المدير الفنى للزمالك، تعليمات الأخيرة للاعبين بضرورة استغلال عامل دعم الجمهور أمام مازيمبى إلى جانب التعليمات الفنية وعلى رأسها تعليماته للثنائى حازم إمام ومحمد عبد الشافى ظهيرى الجنب بالفريق الأبيض، بضرورة الحذر حال التقدم خاصة إن المنافس سيركز جهوده حول انطلاقات المهاجم جاكسون موليكا والجناح الأيسر كالابا وهو ما جعل كارتيرون يشدد فى تعليماته حول ضرورة تقديم حازم إمام وعبد الشافى للأدوار الدفاعية بصورة جيدة مع ثنائى قلب الدفاع محمود علاء ومحمود الونش.