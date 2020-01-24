شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يضم أيمن حفني 6 أشهر على سبيل الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهي نادي المقاولون العرب استعارة أيمن حفني، لاعب مصر المقاصة والزمالك، لمدة 6 شهور بداية من فترة الإنتقالات الشتوية الجارية. وأكد محمد عادل المشرف على الكرة بالمقاولون العرب لـ"الخليج 365" أنه تمت استعارة أيمن حفنى من المقاصة لمدة 6 أشهر بداية من الانتقالات الحالية وسينضم لتدريبات الفريق خلال ساعات.

وتابع عادل أن صفقة أيمن حفنى ستكون مفيدة للمقاولون العرب الذى يتواجد فى المركز الثاني لبطولة الدوري الممتاز برصيد 29 نقطة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 29 نقطة خلف النادي الأهلي المتصدر برصيد 36 نقطة، حيث فاز ذئاب الجبل في 9 مباريات وتعادلوا في ثلاثة وخسروا اثنتين كانتا أمام الأهلي والزمالك.

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ويعتبر محمد سالم وسيف الدين الجزيري هدافى المقاولون العرب برصيد 5 أهداف لكل منهما، ويأتى محمد سمير مدافع الفريق فى المرتبة الثانية برصيد 4 أهداف.

جاءت انتصارات المقاولون على حساب فرق: طلائع الجيش 1/0، الانتاج الحربي 1/0، أسوان 2/1، الجونة 2/0، المصري 1/0، حرس الحدود 1/0، الإسماعيلي 2/0، الاتحاد 1/0، إف سي مصر 3/1. فيما تعادل المقاولون مع سموحة 2/2 ومصر المقاصة بهدف لمثله.

واستأنف الفريق تدريباته على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر بعد الخسارة فى الجولة الأخيرة أمام النادي الأهلي بنتيجة 2/0، في لقاء الجولة 14، ليواصل استعداداته لمواجهة طنطا.

وقرر مسئولو مصر المقاصة إعارة أيمن حفنى، صانع ألعاب الفريق، لمدة 6 أشهر بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية حتى نهاية الموسم، فى حال عدم فتح الباب نحو زيادة مقاعد الاستبدال للأندية، وذلك بعدما خاض أيمن حفنى برنامجًا خاصًا خلال الفترة الماضية لتجهيزه للعودة للمشاركة فى المباريات فى المرحلة المقبلة بعد غيابه عن المُشاركة مع الفريق منذ ضمه من الزمالك.