شكرا لقرائتكم خبر عن النجم الساحلي يتدرب فى بتروسبورت استعدادا لمواجهة الاهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق النجم الساحلي التونسي أول مران له بالقاهرة في السابعة من مساء اليوم، الجمعة، باستاد بتروسبورت استعداداً لواجهة الاهلي بدوري أبطال أفريقيا، ووصلت بعثة النجم الساحلي القاهرة منذ قليل استعداداً لمواجهة الاهلي في التاسعة من مساء بعد غد، الأحد، على ملعب السلام في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وحرص الجهاز الإداري للأهلي على تخصيص مندوب لاستقبال البعثة، وتوفير كافة احتياجات الفريق التونسي ردا على المعاملة الطيبة التى حظى بها الأهلي فى تونس، واطمأن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق، على كافة ترتيبات وصول واستقبال بعثة النجم الساحلي إلى القاهرة. ويتدرب الأهلي في السابعة من مساء اليوم على ملعب بتروسبورت، فيما سيتدرب الفريق التونسي على ملعب السلام في التاسعة من مساءً غد، ويحتل الأهلى المركز الثانى فى المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط خلف النجم الساحلى صاحب الصدارة بـ9 نقاط.

وأعلن الإسبانى خوان جاريدو، المدير الفنى لنادى النجم الساحلى، استبعاد الإيفوارى سليمانى كوليبالى مهاجم الفريق من القائمة التى ستواجه الأهلى فى الجولة الخامسة بدورى أبطال أفريقيا، وقالت الصفحة الرسمية لنادى النجم الساحلى على "فيس بوك"، إن اللاعب الإيفوارى خرج من حضور المران الرئيسى بعد شعوره بإرهاق شديد فى العضلات ورأى الجهاز الفنى استبعاده من المباراة حفاظًا عليه من تفاقم الإصابة.. وكان كوليبالى قد هرب دون علم النادى الأهلى فى يناير 2017 دون أسباب، فقررت القلعة الحمراء تصعيد الأمر للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" للحفاظ على حقوق النادى.

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على الصعيد ذاته، أعلن محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، نفاد تذاكر مباراة الأحمر أمام النجم عقب طرحها بـ45 دقيقة، وأوضح محمد مرجان "تم طرح التذاكر الساعة 12 ظهرًا ونفدت الساعة واحد إلا ربع وتم تسديد قيمة 8 آلاف تذكرة عقب طرحها بساعتين ونصف، وفوجئت باتصال من مندوب الشركة بأن الأهلي مخصص لجان إلكترونية لحجز التذاكر".

وعلق محمد مرجان على زيادة أسعار التذاكر قائلاً: "الموضوع عرض وطلب والأمن حدد 10 آلاف تذكرة وهناك عدد كبير يسعى للحجز، وهناك محاولات من رئيس النادي محمود الخطيب، لزيادة عدد الجماهير لـ20 ألفا".