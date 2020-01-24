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شكرا لقرائتكم خبر عن لامبارد: تشيلسي بحاجة إلى مهاجم جديد والان مع التفاصيل
الجمعة 24 يناير 2020
كشف المدرب فرانك لامبارد أنه قد يلجأ إلى البحث عن مهاجم جديد بعد إصابة لاعب تشيلسي تامي أبراهام.
وقال لامبارد: "الخبر السار هو أنه لم ينكسر فيه أي شيء. هذه هي الأخبار السارة، لكننا ما زلنا لا نعرف الحجم الكامل للإصابة، الأمر غير واضح في الوقت الحالي. أعتقد أن الدافع لجلب مهاجم أو لاعب موجود. وقد أظهرت المباريات الأخيرة ذلك".
وأضاف: "وضع أوليفييه جيرو على حاله. كان هناك اتصال من الأندية الأخرى. إنه لا يزال لاعبنا. لكن الأمر يتعلق بالحصول على الاختيار الصحيح. النادي يعرف أفكاري بشأنه".
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