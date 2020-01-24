شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يضرب موعدا مع سرقسطة في الكأس والان مع التفاصيل

الجمعة 24 يناير 2020 أسفرت قرعة دور ال١٦ ببطولة كأس الملك، عن مواجهة ريال مدريد ونظيره ريال سرقسطة لتكون إحدى المواجهات المنتظر متابعتها.

وتأهل ريال مدريد بقيادة زيدان لدور ال١٦، بعد الفوز على منافسه سالامانكا بنتيجة ٣ أهداف مقابل هدف. جدير بالذكر أن الفريق الملكي، قد خرج من الدور النصف النهائي العام الماضي أمام غريمه التقليدي برشلونة ليستمر بالابتعاد عن اللقب منذ قرابة الخمسة أعوام.

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