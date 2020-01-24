باريخو سر السعادة في برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يناير 2020

إبراهيم سعد

يسعى فريق برشلونة الكتالوني لمواصلة الانتصارات أمام فالنسيا السبت المقبل بمسابقة الدوري الإسباني، في ظل منافسته مع الغريم ريال مدريد، بينما حصل البلوجرانا على خبر سعيد.



وابتهجت قلوب برشلونة وجهازه الفني بقيادة كيكي سيتين، بعد علم البرسا بغياب داني باريخو قائد فالنسيا.

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وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، عن سر سعادة البرسا نتيجة أنه عندما يغيب باريخو، فإن الخسارة هي مصير فالنسيا خلال خمس سنوات ماضية رغم تواجد ٧ مواجهات فقط.

وأوضحت الصحيفة، أن فالنسيا خسر مواجهات وتعادل مرتين، في السبع لقاءات، التي غاب عنها قائد الخفافيش بالميستايا.

وأشارت سبورت، إلى عجز فالنسيا بتسجيل ٥ أهداف فقط خلال تلك المواجهات السبع، بينما اهتزت شباكه ب١٥ هدفا.

يذكر أن آخر مباراة غاب عنها باريخو تعادل فالنسيا بنتيجة هدف لمثله، خلال إحدى مواجهات الموسم الحالي أمام ريال سوسيداد.