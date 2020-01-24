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مانشستر يونايتد يراقب سليماني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يناير 2020

يسعى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لتدعيم خط هجوم اللفريق، بعد إصابة ماركوس راشفورد رأس الحربة الاساسي.

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ويصارع مانشستر يونايتد الزمن، من أجل ضم بديل مميز لماركوس راشفورد، حتى يكون سليماني هو الخيار الأفضل لدى النرويجي سولشاير مدرب الفريق، مع بقاء فترة قصيرة على نهاية الميركاتو الشتوي.

وقدم اسلام سليماني لاعب ليستر سيتي المعار لصفوف موناكو ١٤ مواجهة مسجلال ٧ أهداف ثمينة، قبل أن يسجل ٨ آخرين مع ليستر سيتي الموسم الماضي.

الجدير بالذكر أنه يتوجب على مان يونايتد دفع ٤ ملايين جنيه استرليني للتعاقد مع الجزائري على سبيل الإعارة بعرض رسمي من ليستر سيتي.

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