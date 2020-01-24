شكرا لقرائتكم فايلر يخصص فقرة ترفيهية للاعبى الأهلى قبل مواجهة النجم الساحلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خصص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة ترفيهية للاعبين في انطلاقة مران اليوم الجمعة علي ملعب التتش بالجزيرة، وشهدت الفقرة تناقل اللاعبين للكرة باليد بشكل ترفيهي، وذلك في إطار تخفيف الحمل البدني وتنويع الوحدات التدريبية؛ استعدادا لمواجهة النجم الساحلي التونسي وأراد المدر بالسويسري من خلال الفقرة الترفيهية تحدي الملل الذى يعاني نه الفريق نتيجة ضغط المباريات وحالة الإجهاد التى يعاني منها الفريق.

فيما قاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق تدريبات قوية لثلاثي حراسة المرمى بالفريق في مران الفريق الجماعي ظهر اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، وشهدت التدريبات مشاركة الثلاثي شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي، حيث حصل اللاعبون علي وحدات تدريبية متنوعة قبل مشاركتهم في تدريبات الكرة رفقة باقي اللاعبين.

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ويحتل الأهلى المركز الثانى فى المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، خلف النجم الساحلى صاحب الصدارة بـ9 نقاط، وأعلن الإسبانى خوان جاريدو، المدير الفنى لنادى النجم الساحلى التونسى، استبعاد الإيفوارى سليمانى كوليبالى مهاجم الفريق من القائمة التى ستواجه الأهلى فى الجولة الخامسة بدورى أبطال أفريقيا.