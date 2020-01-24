شكرا لقرائتكم بعثة الاتحاد السكندري تصل مقر اقامتها لمواجهة الإسماعيلى في عقر داره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل فريق الاتحاد السكندرى فندق الإقامة بالإسماعيلية ، وذلك ضمن برنامج الاعداد لمواجهة مُضيفه الإسماعيلى مساء الأحد فى إطار جولة الإياب لدور الــ8 بالبطولة العربية ، وحرص مسئولو الدراويش على تنظيم استقبال خاص بالورود ، إضافة لتعليق لافتات للترحيب بالفريق الشقيق، وسط أجواء مغلفة بالسعادة والبهجة ، وجاء هذا الاستقبال فى إطار العلاقات القوية والأخوية للناديين على مدار التاريخ والسعى الدائم على توصيل أواصل التعاون بين الجانبين.

وهذا وقد عقد مسئولو النادى الاسماعيلي اجتماعا مع نظرائهم بالفريق السكندرى للعمل على تذليل أية عقبات قد تواجههم ، وكان الإسماعيلى قد فاز على شقيقه زعيم الثغر فى لقاء الذهاب بهدف من توقيع محمد الشامى.

ويحلم عشاق الدراويش بمواصلة النتائج الجيدة لاستمرار حلم الفوز بالبطولة العربية والصعود لمنصات التتويج للمرة الأولى فى تاريخ الإسماعيلى، ويتسلح الفريق الأصفر بمدربه الجديد جوميز ونجومه الواعدين باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى وهمام طارق ومحمد الشامى.

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وأسند الاتحاد العربى لكرة القدم إلى المغربى رضوان جيد إدارة مباراة الإسماعيلى مع الاتحاد، ويُعاون الدولى المغربى كل من اكركاد مصطفى مساعد أول وهزاكاو لحسن مساعد ثان، بالإضافة للحكم الرابع حلو بن إبراهيم

ويحصل بطل المسابقة على مكافأة مالية ضخمة لتصل لـ6 ملايين دولار، ما يعادل 100 مليون جنيه مصر، فيما يحصل صاحب المركز الثانى على 2.5 مليون دولار ما يعادل 42 مليون جنيه مصرى، فى حين تحصل الأندية المتأهلة للدور نصف النهائى على 500 ألف دولار، والدور ربع النهائى 200 ألف دولار، و150 ألف دولار للفرق المتأهلة إلى دور الـ16

وكان النجم الساحلى التونسى توج بطلاً للنسخة الماضية التى أقيمت تحت مسمى كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه على الهلال السعودى بنتيجة 2-1 فى المباراة التى أقيمت بمدينة "العين" الإماراتية