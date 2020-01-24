شكرا لقرائتكم جماهير الزمالك تتوافد على ملعب السلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأت جماهير الزمالك فى التوافد مبكراً على ملعب السلام قبل نحو 4 ساعات من مواجهة مازيمبى الكونغولى، استعداداً لخوض المباراة التى ستجمع الفريقان فى التاسعة من مساء اليوم الجمعة، فى الجولة قبل الأخيرة من مرحلة المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

ووجه كارتيرون المدير الفنى للزمالك، تعليمات الأخيرة للاعبين بضرورة استغلال عامل دعم الجمهور أمام مازيمبى إلى جانب التعليمات الفنية وعلى رأسها تعليماته للثنائى حازم إمام ومحمد عبد الشافى ظهيرى الجنب بالفريق الأبيض، بضرورة الحذر حال التقدم خاصة إن المنافس سيركز جهوده حول انطلاقات المهاجم جاكسون موليكا والجناح الأيسر كالابا وهو ما جعل كارتيرون يشدد فى تعليماته حول ضرورة تقديم حازم إمام وعبد الشافى للأدوار الدفاعية بصورة جيدة مع ثنائى قلب الدفاع محمود علاء ومحمود الونش.

فيما أوضح المدير الفنى للزمالك، للاعبين، بضرورة التركيز حول اللعب الجماعى الذى سيساهم أيضا فى تقارب الخطوط مع ضرورة تضييق المساحات بين الخطوط خاصة إن المنافس يمتلك لاعبين أصحاب سرعات فى تشكيلته، ويفضل كارتيرون على استخدام المهارة لصالح الفريق حيث تابع إنه لن يقبل بأى حالة من الأنانية أو اللعب الفردى.

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كما طالب كارتيرون، لاعبى الزمالك، بضرورة استغلال التمريرات البينية فى اختراق دفاعات مازيمبى والتى يجيدها التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق إلى الجناحين سواء المغربى أشرف بن شرقى أو محمد أوناجم كما شدد المدرب الفرنسى إنه يجب تنويع الهجمات بين الأطراف والعمق لاختراق دفاعات بطل الكونغو.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، ليقترب من التأهل إلى دور الثمانية، بينما يتصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 10 نقاط، فى حين يمتلك أول أغسطس وزيسكو نقطتين ليحتلا المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ويبحث الأبيض عن الفوز على الفريق الكونغولى لحجز بطاقة التأهل بشكل رسمى إلى ربع نهائى البطولة الأفريقية.