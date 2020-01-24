فرحة أهلاوية من قلب الصعيد

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جدة - عمرو شويل فرحة كبيرة يعيشها عشاق الأهلي، ومحبوه في الأقصر ومحافظات الصعيد، بالتزامن مع زيارة وفد الأهلي وشركة استادات القابضة للمدينة، لتفقد فرع النادي الجديد هناك، والإعلان عن قرب الافتتاح، والبدء في تلقي طلبات الراغبين في الحصول على العضوية، بناء على قرار من مجلس الادارة برئاسة محمود الخطيب، في حدث تاريخي هو الأول من نوعه.

وكان وفد «الأهلي» وشركة استادات القابضة، قد بدأ جولته التفقدية لفرع النادي الجديد أمس الخميس، وشملت جميع المنشآت والمباني، والاطلاع على الموقف المالي والإداري، بهدف إعداد تقرير مفصل عن الوضع الحالي، ورفعه محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة ، لاتخاذ القرارات اللازمة، تمهيدا لافتتاح الفرع.

وضم وفد الأهلى كلا من العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي، وعماد حلمي، المدير المالي، ورؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي، وخالد بيبو، مدير أكاديمية الأهلي، وكمال محسن مدير الحاسب الآلي، ووائل محمدي مدير شؤون العاملين، ومحمد الألفي، مدير الخدمات، ومحمد فتحي ممثل الشؤون القانونية، ومحمد رمضان، نائب مدير الاشتراكات.

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يذكر أن فرع الأهلي الجديد في الأقصر، يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لمجلس إدارة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والتي تم الإعلان عنها من خلال توقيع مذكرة التفاهم، مع شركة استادات القابضة برئاسة محمد كامل، حيث تم الإعلان في مؤتمر صحفي عن مشروع «وحدة الأهلي الاقتصادية..2045»، وتضم أربعة مشروعات عملاقة من بينها فرع الأقصر.

ويقع فرع الأهلي بالأقصر على مساحة 17 فدانا، تم استغلالها على النحو الأمثل في إنشاء بنية تحتية تتمثل في ملعب رئيسي لكرة قدم مجهز بمدرجات، بالإضافة إلى ملعب خماسي، وملعب للكرة الطائرة واليد والسلة.

ويضم الفرع أيضا مبنى اجتماعيا مكونا من ثلاثة طوابق، يشتمل على تراس ومطعم ومكاتب إدارية، بالإضافة إلى بعض المساحات التي تم الاتفاق خلال الجولة التفقدية على استغلالها بالصورة التي تخدم الأعضاء.

ويوجد بالفرع مسجد وحمام سباحة، سوف يتم استغلاله على النحو الأمثل لخدمة الأعضاء وتدريبات الفرق والأكاديميات من مختلف الأعمار، كما توجد صالة مغطاة تم تجهيزها للألعاب الفردية والجماعية، وستضم أيضا صالة للجيم.