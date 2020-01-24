شكرا لقرائتكم شطة يوضح حقيقة قرار الكاف حول الاستبدال الافريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث عبد المنعم شطة نجم الأهلي السابق ورئيس اللجنة الفنية الأسبق بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن تقييمه لقرار الاستبدال الذي صدر مؤخراً عن الكاف حول قيد اللاعبين في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر الأفريقي.

وقال شطة في تصريحات تلفزيونية لقناة تايم سبورت: القيادات الإدارية للاتحاد الأفريقي تغيرت كثيراً وهذا ليس أول موقف نتعجب منه، في أي قرار أو تغيير لابد أن يكون هناك فترة سماح للأندية ولم تعد هذه الفترة موجودة، هناك ضغوطات أثرت في صدور هذا القرار وتوقيته، دون اتهام دولة بعينها، القرار انتشر كإشاعة ثم تأكد كقرار.

أضاف نجم الأهلي السابق: مندهش من قرار الاتحاد وخاصة مع تنفيذه في نفس الموسم كان يمكن الانتظار حتى يتم تطبيقه في الموسم القادم، القرار افتقد لمبدأ تكافؤ الفرص هناك دول ستستفيد أكثر من مصر هناك ظلم كبير جداً ويجب أن يتدخل هاني أبو ريدة كعضو مجلس تنفيذي ويشير لظلم القرار بالتأكيد هذا القرار تم بدون علمه.

واستطرد شطة: يجب على الكاف اعادة النظر في هذا القرار، وأتمنى أن يرسل الأهلي جواب احتجاج رسمي لعدم تطبيق هذا القرار ومن جميع الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية ويدعمهم هاني أبو ريدة

واختتم رئيس اللجنة الفنية السابق بالكاف: القرار تم عرضه في وقت سابق ورفضناه لعدم إثارة المشاكل والأزمات بين الأندية.

كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قد قرر فتح باب الاستبدال للأندية المشاركة بدوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الكروى الجارى، وجاء قرار الإتحاد الإفريقي لكرة القدم ليسمح للأندية المشاركة في دوري الأبطال الإفريقي باستبدال 4 لاعبين على الأكثر، على أن يكون اللاعب المستبدل لم يشارك في أي دقيقة من البطولة في نسختها الجارية.

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هذا القرار جاء لمصلحة بعض الأندية التي أبرمت العديد من الصفقات القوية في الميركاتو الشتوي الحالي، لكنه لم يأت في مصلحة بعض الأندية الأخرى، وبالأخص الأندية المصرية ، التي لن تستفيد تقريبًا من نظام الاستبدال.

النادي الأهلي قائمته مكتملة ، كما شارك لاعبوه بالكامل في البطولة الإفريقية ، ما عدا حارس المرمى شريف إكرامي ، ولكن من الصعب استبداله لحاجة الأهلي لحارس بديل لمحمد الشناوي ، لذا فأن الأهلي لن يستفيد بقرار فتح باب الاستبدال.فشلت مفاوضات النادى الإسماعيلى مع عبد النور بلحوسيني مهاجم نادى اتحاد بلعباس الجزائرى، خلال فترة الانتقالات الشتوية لتدعيم خط هجوم الدراويش بسبب خلافات مادية بين الطرفين وتلقى اللاعب الذى من أبرز اللاعبين الجزائريين عرضا من نادى الترجي التونسى للحصول على خدماته يفوق عرض الإسماعيلى مادياً .

وتعاقد الدراويش مع التونسى فخر الدين بن يوسف لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر لمدة 6 شهور بعدما فسخ اللاعب تعاقده مع الاتفاق السعودى بالتراضى ، ورفع الجناح التونسي لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية عام 2013 مع الصفاقسي التونسي، في عام اختير من خلاله كلاعب العام ، كما توج فخر الدين بن يوسف بلقب الدوري التونسي مرتين، مرة مع الصفاقسي موسم 2012-2013 ومرة مع الترجي التونسي موسم 2016-2017 وعلى المستوى الدولي، ظهر بن يوسف 47 مرة بقميص منتخب تونس ونجح في تسجيل 6 أهداف.

رفض الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للإسماعيلى، فكرة رحيل النامبيبى شيلونجو مهاجم الدراويش، مؤكداً رغبته فى استمراره مع الفريق، بجانب التعاقد مع مهاجم جديد لتدعيم خط هجوم الفريق الأصفر فى النصف الثانى من مسابقة الدورى ومنافسات البطولة العربية.

وكان ادهم السلحدار المدرب العام للاسماعيلى كشف فى وقت سابق ترحيب ناديه بفكرة رحيل شيلونجو، وتوقيعه عقوبة مالية ضده، واستبعاده من مواجهة بيراميدز.

وطالب الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى الجديد للإسماعيلى، إدارة النادى بالاطلاع على لائحة الفريق المالية، خاصة فيما يتعلق بالمكافآت والعقوبات، ويرغب المدرب الفرنسى فى تحقيق مبدأ "الثواب والعقاب" فى الفريق خلال الفترة المقبلة، وأكد المدرب الجديد أنه لابد أن تكون هناك جزاءات بشكل مُستمر للمُخطئ بجانب المكافآت لمن يجتهد، موضحاً أنه سيطّلع على لائحة الفريق وقد يُجرى عليها بعض التعديلات إذا لزم الأمر حتى يستطيع تحقيق طموحاته وأهدافه مع الدراويش فى الفترة المقبلة.