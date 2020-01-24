شكرا لقرائتكم برنامج خاص لكريم طارق قبل مواجهة المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبذل الجهاز الطبى لطلائع الجيش جهوداً مكثفة لتجهيز كريم طارق لاعب الفريق لموقعة المقاصة بعد اصابته بشد فى العضلة الخلفية خلال مباراة الاسماعيلى التى خسرها الطلائع بهدفين مقابل هدف وغيابه عن مباراة الاتحاد التى خسرها الطلائع بثلاثية ، ويستعد الطلائع لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها الخامسة عصر الاثنين المقبل على ستاد السلام ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى العام ، ومن المقرر أن يقود عبد الحميد بسيونى المدرب العام للطلائع فريقه فى مباراة المقاصة بشكل مؤقت بعد اعتذار طارق يحيى .

واعتذر طارق يحيي المدير الفنى لطلائع الجيش عن الاستمرار فى منصبه مديراً فنياً للفريق عقب الخسارة أمام الاتحاد السكندرى بالجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى العام بثلاثة أهداف دون رد على استاد جهاز الرياضة العسكرى.

وكان طلائع الجيش قد أعلن تنصيب طارق يحيى مديراً فنياً لفريق الكرة فى 13 نوفمبر الماضى خلفاً للبرازيلى سيرجيو فارياس الذى رحل عن تدريب الفريق فى نفس اليوم بسبب تراجع النتائج ، وأمضى طارق يحيى 66 يوماً فى قيادة الطلائع.

واعتذر طارق يحيى عن عدم قبول مهمة تدريب فريق سريع وادى زم المغربى فى الفترة الحالية، خلفًا لحسن بنعبيشة التى تمت إقالته ليقود فريق الطلائع.

وقاد طارق يحيى الطلائع فى 10 مباريات فاز فى مباراتين فقط على حساب الزمالك 3-2 ثم وادى دجلة 3-1 وخسر 5 لقاءات أمام سموحة 2-1 ثم الجونة 2-0 ثم حرس الحدود 3-0 ثم الاسماعيلى 2-1 ثم الاتحاد السكندري 3-0 وتعادل فى ثلاثة مواجهات ايضاً أمام طنطا والانتاج الحربى سلبياً ثم مع أسوان 1-1.

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ويحتل الطلائع المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 21هدفاً.

وسبق ليحيى تدريب الجيش بين يوليو 2015 ويوليو 2016، قبل أن يتولى مسؤولية الفريق مرة أخرى في عام 2017 وتعد هذه هى المرة الثالثة التى ظهر فيها طارق يحيى مديراً فنياً للطلائع .

صاحب الـ58 عاما لعب 59 مباراة مع طلائع الجيش فى الثلاث ولايات، فاز في 15 وتعادل في 20 لقاء وخسر في 24 مواجهة .

وطلب طارق يحيى من إدارة ناديه فى وقت سابق التعاقد مع ثلاثة صفقات فى الميركاتو الشتوى فى مراكز المدافع والباك رايت والمهاجم لسد الثغرات التى يعانى منها الفريق، وكانت سببًا فى تراجع نتائجه بالدور الأول، كما كشف طارق يحيى فى وقت سابق رفضه القاطع لفكرة زيادة الاستبدال فى فترة الانتقالات الشتوية مؤكداً أن ناديه لن يتأثر من تطبيق القرار أو رفضه ولكنها مسألة مبدأ بحثاً عن استكمال المسابقة بنفس لوائحها.