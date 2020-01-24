شكرا لقرائتكم تعرف على تعليمات كارتيرون الأخيرة قبل مواجهة مازيمبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، مجموعة من التعليمات الأخيرة للاعبين قبل مواجهة مازيمبى الكونغولى، استعداداً لخوض المباراة التى ستجمع الفريقان فى التاسعة من مساء اليوم، الجمعة، على ستاد السلام، فى الجولة قبل الأخيرة من مرحلة المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

طالب كارتيرون، الثنائى حازم إمام ومحمد عبد الشافى ظهيرى الجنب بالفريق الأبيض، بضرورة الحذر حال التقدم خاصة إن المنافس سيركز جهوده حول انطلاقات المهاجم جاكسون موليكا والجناح الأيسر كالابا وهو ما جعل كارتيرون يشدد فى تعليماته حول ضرورة تقديم حازم إمام وعبد الشافى للأدوار الدفاعية بصورة جيدة مع ثنائى قلب الدفاع محمود علاء ومحمود الونش.

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فيما أوضح المدير الفنى للزمالك، للاعبين، بضرورة التركيز حول اللعب الجماعى الذى سيساهم أيضا فى تقارب الخطوط مع ضرورة تضييق المساحات بين الخطوط خاصة إن المنافس يمتلك لاعبين أصحاب سرعات فى تشكيلته، ويفضل كارتيرون على استخدام المهارة لصالح الفريق حيث تابع إنه لن يقبل بأى حالة من الأنانية أو اللعب الفردى.

كما طالب كارتيرون، لاعبى الزمالك، بضرورة استغلال التمريرات البينية فى اختراق دفاعات مازيمبى والتى يجيدها التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق إلى الجناحين سواء المغربى أشرف بن شرقى أو محمد أوناجم كما شدد المدرب الفرنسى إنه يجب تنويع الهجمات بين الأطراف والعمق لاختراق دفاعات بطل الكونغو.