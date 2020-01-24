شكرا لقرائتكم فشل مفاوضات الدراويش مع بلحوسيني .. تعرف على التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل فشلت مفاوضات النادى الإسماعيلى مع عبد النور بلحوسيني مهاجم نادى اتحاد بلعباس الجزائرى، خلال فترة الانتقالات الشتوية لتدعيم خط هجوم الدراويش بسبب خلافات مادية بين الطرفين وتلقى اللاعب الذى من أبرز اللاعبين الجزائريين عرضا من نادى الترجي التونسى للحصول على خدماته يفوق عرض الإسماعيلى مادياً .
رفض الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للإسماعيلى، فكرة رحيل النامبيبى شيلونجو مهاجم الدراويش، مؤكداً رغبته فى استمراره مع الفريق، بجانب التعاقد مع مهاجم جديد لتدعيم خط هجوم الفريق الأصفر فى النصف الثانى من مسابقة الدورى ومنافسات البطولة العربية.
وكان ادهم السلحدار المدرب العام للاسماعيلى كشف فى وقت سابق ترحيب ناديه بفكرة رحيل شيلونجو، وتوقيعه عقوبة مالية ضده، واستبعاده من مواجهة بيراميدز.
وطالب الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى الجديد للإسماعيلى، إدارة النادى بالاطلاع على لائحة الفريق المالية، خاصة فيما يتعلق بالمكافآت والعقوبات، ويرغب المدرب الفرنسى فى تحقيق مبدأ "الثواب والعقاب" فى الفريق خلال الفترة المقبلة، وأكد المدرب الجديد أنه لابد أن تكون هناك جزاءات بشكل مُستمر للمُخطئ بجانب المكافآت لمن يجتهد، موضحاً أنه سيطّلع على لائحة الفريق وقد يُجرى عليها بعض التعديلات إذا لزم الأمر حتى يستطيع تحقيق طموحاته وأهدافه مع الدراويش فى الفترة المقبلة.
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