وصلة غزل فرنسية فى موهبة الإسماعيلى الجديدة

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جدة - عمرو شويل أبدى الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للنادى الاسماعيلى إعجابه بالدولى العراقى همام طارق لاعب الفريق من خلال مشاهدة اللاعب فى تسجيلات مباريات الدراويش أو حتى فى التدريبات بعد عودته من الاجازة ، وأكد جوميز لاعضاء الجهاز المعاون له أن اللاعب سيكون له دور كبير فى الفترة المقبلة بإمكانياته وقدراته المتميزة مشدداً على أنه سيكون الورقة الرابحة للدراويش فى المباريات المقبلة.

ويستعد الدراويش لمواجهة زعيم الثغر والمقرر له السادسة مساء بعد غد، الأحد، باستاد الإسماعيلية، لاسيما بعد انتهاء مباراة الذهاب فى الإسكندرية لصالح الدراويش بهدف دون رد سجله محمد الشامى، وسيواجه الفائز من مباراتى الاتحاد والإسماعيلى الفائز من مجموع مواجهتى (الرجاء مع الفائز من القوة الجوية ومولودية الجزائر).

وأغلق مسئولو النادى الإسماعيلى باب الرحيل أمام الدولى العراقى همام طارق لاعب الفريق بداعى الحاجة لجهوده خلال منافسات البطولة العربية وبطولة الدورى والكأس، حيث رفض مسئولو القلعة الصفراء فكرة رحيل اللاعب الذى يرتبط بعقد ممتد مع الدراويش موسماً آخر بخلاف الموسم الحالى ،وكشف مصدر مقرب من همام طارق عن رغبة اللاعب فى الرحيل عن القلعة الصفراء سواء فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية أو بنهاية الموسم على أقصى تقدير.

وتعاقد الإسماعيلى مع همام طارق الصيف الماضى فى صفقة انتقال حر وخاض اللاعب الملقب بميسى العرب تجارب احترافية منها الأهلى والظفرة الإماراتيين، بعد أن رحل عن القوة الجوية العراقى فى صيف 2013، ويجيد صاحب الـ23 عامًا اللعب فى عدة مراكز بجانب الجناح الأيسر، كالجناح الأيمن والوسط المهاجم كذلك.

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ويحلم عشاق الدراويش بمواصلة النتائج الجيدة لاستمرار حلم الفوز بالبطولة العربية والصعود لمنصات التتويج للمرة الأولى فى تاريخ الإسماعيلى، ويتسلح الفريق الأصفر بمدربه الجديد جوميز ونجومه الواعدين باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى وهمام طارق ومحمد الشامى.

وأسند الاتحاد العربى لكرة القدم إلى المغربى رضوان جيد إدارة مباراة الإسماعيلى مع الاتحاد، ويُعاون الدولى المغربى كل من اكركاد مصطفى مساعد أول وهزاكاو لحسن مساعد ثان، بالإضافة للحكم الرابع حلو بن إبراهيم.

ويحصل بطل المسابقة على مكافأة مالية ضخمة لتصل لـ6 ملايين دولار، ما يعادل 100 مليون جنيه مصر، فيما يحصل صاحب المركز الثانى على 2.5 مليون دولار ما يعادل 42 مليون جنيه مصرى، فى حين تحصل الأندية المتأهلة للدور نصف النهائى على 500 ألف دولار، والدور ربع النهائى 200 ألف دولار، و150 ألف دولار للفرق المتأهلة إلى دور الـ16

وكان النجم الساحلى التونسى توج بطلاً للنسخة الماضية التى أقيمت تحت مسمى كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه على الهلال السعودى بنتيجة 2-1 فى المباراة التى أقيمت بمدينة "العين" الإماراتية.