عماد النحاس يدرس مواجهة طنطا بالفيديو

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جدة - عمرو شويل يدرس عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب، فريق طنطا بالفيديو قبل موقعة الأحد المقبل والتي تجمع ذئاب الجبل بأبناء السيد البدوي في إطار منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وشاهد عماد النحاس مباريات طنطا في الدوري بالفيديو وخاصة المباراة الأخيرة التي جمعت أبناء السيد البدوي بالجونة، حيث فاز طنطا بهدف نظيف في مباراة الجولة 14 من عمر المسابقة، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف في الفريق.

واستأنف الفريق تدريباته على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر بعد الخسارة في الجولة الأخيرة أمام النادي الأهلي بنتيجة 2/0، في لقاء الجولة 14، ليواصل استعداداته لمواجهة طنطا.

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ويعتبر محمد سالم وسيف الدين الجزيري هدافى المقاولون العرب برصيد 5 أهداف لكل منهم ويأتى محمد سمير مدافع الفريق فى المرتبة الثانية برصيد 4 أهداف.

على الجانب الآخر، نجح فريق طنطا فى تحقيق فوز غالى على الجونة بهدف مقابل للا شىء أحرزه محمد ماجد أونش في الدقيقة 22 من عمر المباراة التى أقيمت بينهما باستاد طنطا الرياضي ضمن فاعليات الجولة الرابعة عشر للدورى .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد طنطا إلى 13 نقطة فى المركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد الجونة عند 12 نقطة فى المركز الرابع عشر، ويسعى أبناء السيد البدوي للبقاء في المنطقة الدافئة والابتعاد عن قاع الجدول وجمع أكبر قدر من النقاط خلال المباريات المتبقية.