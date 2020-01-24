شكرا لقرائتكم النيجيري موزيس ثاني صفقات إنتر ميلان الشتوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم يوم الخميس أنه تم التوصل لاتفاق مع تشيلسي الإنجليزي قضى بانتقال لاعب الأخير الدولي النيجيري فيكتور موزيس إلى صفوفه على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

ولم يقدم إنتر مزيدا من المعلومات حول الصفقة، لكن العديد من وسائل الإعلام الرياضية الإيطالية أشار إلى أن قيمة خيار الشراء تتراوح بين 10 و 12 مليون يورو.

وأعلن إنتر في بيان له عن وصول موزيس (29 عاما) إلى ميلانو في صفقة إعارة تمنح خيارا للشراء، على الرغم من أن الـ"نيراتسوري" لم يحدد مدة العقد.

وأفادت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" أن موزيس وقع عقدا مدته ثلاث سنوات ونصف بقيمة 2.5 مليون يورو في الموسم، مع رسم قدره 12 مليون يورو إذا رغب إنتر في جعل الصفقة دائمة.

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وسيعود الجناح النيجيري للقاء مع مدربه السابق في تشيلسي أنتونيو كونتي من جديد. وقال موزيس في أول تصريح لموقع النادي الرسمي على شبكة الانترنت "وجود فرصة للعمل مجددا مع المدرب (كونتي) أمر يشعرني بالسعادة حقاً".

وأضاف "لقد تحدثت معه وقد شرح لي مشروع النادي. أريد أن أكون جزءا منه، ويسعدني أن أكون هنا. سأقدم كل ما لدي وأريد مساعدة الفريق".

وموزيس هو الصفقة الثانية التي حصل عليها إنتر في فترة الانتقالات الشتوية بعدما ضم الدولي الإنجليزي آشلي يونغ من مانشستر يونايتد في وقت سابق من هذا الشهر.

ويطمح إنتر أيضا للتعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب توتنهام الإنجليزي، حيث ذكرت "غازيتا" يوم الخميس أن عملية بيع اللاعب الإيطالي الدولي ماتيو بوليتانو إلى نابولي ستحرر الأموال لشرائه لاسيما أن عقده مع سبيرز ينتهي في الصيف.

وسبق لتشيلسي أن أعار موزيس لعدة أندية أخرى مثل ليفربول وستوك سيتي ووست هام الإنجليزية، وفنربخشة التركي، عدا عن كونه لعب أيضا مع ناديي كريستال بالاس وويغان الإنجليزيين أيضا.