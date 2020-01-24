انتهاء حلم سيرينا اللقب الـ24 وتأهل بارتي واعتزال فوزنياكي

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تأجل حلم الأميركية سيرينا وليامس بمعادلة الرقم القياسي المطلق لعدد الألقاب الكبرى والمسجل باسم الأسترالية مارغاريت كورت (24)، فيما انتهت مسيرة الدنماركية كارولاين فوزنياكي في وقت واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش والأسترالية آشلي بارتي زحفهما في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، أولى بطولات الغراند سلام.

وتواصلت عقدة سيرينا في البطولات الكبرى منذ تتويجها الأخير عام 2017 في أستراليا بالذات، بخروجها الجمعة من الدور الثالث بعد خسارتها المفاجئة أمام الصينية كيانغ وانغ 4-6 و7-6 (7-2) و5-7.

وبعد أن غابت عن أربع بطولات متتالية بسبب الحمل ثم وضعها مولودتها الأولى، عجزت المصنفة ابنة الـ38 عاما المصنفة ثامنة في أستراليا، عن احراز أي لقب كبير وسقطت في النهائي أربع مرات في ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز عامي 2018 و2019، فيما خرجت من الدورين الرابع (2018) والثالث (2019) في رولان غاروس، وربع نهائي أستراليا (2019).

ثم تحققت المفاجأة الجمعة بخروجها من الدور الثالث للمرة الأولى في ملبورن منذ عام 2006، بعد سقوطها أمام وانغ في مواجهة مختلفة تماما عن اللقاء الأخير الذي جمع اللاعبتين في ربع نهائي فلاشينغ ميدوز الصيف الماضي حين خرجت سيرينا منتصرة 6-1 و6-صفر في غضون 44 دقيقة فقط.

وأقرت سيرينا التي عانت من الأخطاء المباشرة حيث وصل عددها الى 56 مقابل 20 فقط لمنافستها الصينية البالغة 28 عاما والمصنفة 29 عالميا، بأنها "لم أتوقع بصراحة بأني سأخسر هذه المباراة"، مشددة على أنها "ما زلت أؤمن بالتأكيد" بقدرتها على معادلة رقم كورت و"إلا لما بقيت في الملاعب".

- فوزنياكي تنهي مسيرتها على يد جابر -

وتلتقي وانغ في الدور الرابع التونسية أنس جابر التي حققت نتيجة لافتة جدا باقصائها الدنماركية كارولاين فوزنياكي، بطلة 2018 ووصيفة فلاشينغ ميدوز لعامي 2009 و2014، بالفوز عليها 7-5 و3-6 و7-5، وذلك في آخر مباراة للمصنفة أولى عالميا سابقا.

ولم يكن قرار ابنة الـ29 عاما، الفائزة بثلاثين لقبا في مسيرتها، مفاجئا بل اتخذته في أوائل كانون الأول/ديسمبر، لكنها كانت تمني النفس بأن تكون مغامرتها الأسترالية الأخيرة أطول من ذلك. إلا أن جابر (25 عاما) وقفت حائلا دون تحقيق هذا الأمر وبلغت على حساب الدنماركية الدور الرابع للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتها في بطولات الغراند سلام.

- بارتي تواصل مشوارها دون عناء -

وقالت فوزنياكي التي تصدرت ترتيب المحترفات لـ71 أسبوعا عامي 2010 و2011، بعد مباراتها الاحترافية الأخيرة "ما حققته في الملاعب كان رائعا... الدعم الذي حظيت به من والدي خلال تدريبي طيلة هذه الأعوام... هذه ذكريات ستبقى معي الى الأبد. صحيح أني أبكي، لكني سعيدة جدا".

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وخلافا لفوزنياكي وسيرينا التي بكت بعد مباراتها مع وانغ ليس لخسارتها وحسب بل لاعتزال صديقتها الدنماركية التي "سأشتاق اليها كثيرا"، كان اليوم الخامس من البطولة الأسترالية سعيدا بالنسبة للبطلة المحلية آشلي بارتي المصنفة أولى، إذ بلغت بطلة رولان غاروس 2019 الدور الرابع للمرة الثانية تواليا بفوزها السهل جدا على الكازخستانية ايلينا ريباكينا 6-3 و6-2 في غضون ساعة و18 دقيقة فقط.

وتلتقي بارتي الذي اعتبرت بأنها "قدمت أفضل مباراة لي هذا الصيف (في أستراليا) حتى الآن"، في الدور الرابع الأميركية أليسون ريسك الثامنة عشرة التي تغلبت على شريكة الأسترالية في زوجي السيدات الألمانية يوليا غورغيس 1-6 و7-6 (7-4) و6-2.

وتأهلت أيضا وصيفة 2019 وبطلة ويمبلدون لعامي 2011 و2014 التشيكية بترا كفيتوفا السابعة، وذلك بفوزها على الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا 6-1 و6-2، لتواجه اليونانية ماريا ساكاري التي أقصت وصيفة فلاشينغ ميدوز لعام 2017 الأميركية أليسون ماديسون كيز العاشرة بالفوز عليها 6-4 و6-4.

- ديوكوفيتش يواصل الزحف نحو لقب ثامن -

وعند الرجال، واصل ديوكوفيتش المصنف ثانيا زحفه نحو لقب ثان تواليا وثامن في تاريخ مشاركاته في البطولة الأسترالية، ببلوغه الدور الرابع بعد فوزه على الياباني يوشيهيتو نيشيوكا بثلاث مجموعات.

وعلى غرار مباراة الدور الثاني حين سحق الياباني الآخر تاتسوما ايتو 6-1 و6-4 و6-2، لم يجد ديوكوفيتش الجمعة أي صعوبة تذكر في تخطي نيشيوكا 6-3 و6-2 و6-2 في مواجهة حسمها بغضون 85 دقيقة فقط.

وسيخوض الصربي الذي حقق فوزه الحادي والسبعين في ملبورن مقابل 8 خسارات فقط، الدور الرابع للمرة الخمسين في بطولات الغراند سلام، معززا مركزه الثاني خلف السويسري روجيه فيدرر (وصل 67 مرة الى الدور الرابع).

وبعد أن حقق 17 إرسالا ساحقا و40 ضربة ناجحة، قال الصربي الساعي الى تعزيز رقمه القياسي في ملبورن بلقب ثامن في البطولة الأسترالية و17 في الغراند سلام، أنها "بالتأكيد أفضل مباراة خضتها مؤخرا على صعيد الإرسال. ألهمني مدربي غوران (الكرواتي ايفانيسيفيتش) بقدومه الى هنا اليوم. يمنحني الكثير من البصيرة".

ويلتقي الصربي البالغ من العمر 32 عاما في الدور الرابع الأرجنتيني دييغو شفارتسمان الرابع عشر، والذي أقصى مواطن "دجوكو" دوشان لايوفيتش بالفوز عليه 6-2 و6-4 و7-6 (9-7).