شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الزمالك تبدأ التوافد على ملعب مواجهة مازيمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت جماهير الزمالك فى التوافد مبكراً على ملعب السلام قبل نحو 4 ساعات من مواجهة مازيمبى الكونغولى، استعداداً لخوض المباراة التى ستجمع الفريقان فى التاسعة من مساء اليوم الجمعة، فى الجولة قبل الأخيرة من مرحلة المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

ووجه كارتيرون المدير الفنى للزمالك، تعليمات الأخيرة للاعبين بضرورة استغلال عامل دعم الجمهور أمام مازيمبى إلى جانب التعليمات الفنية وعلى رأسها تعليماته للثنائى حازم إمام ومحمد عبد الشافى ظهيرى الجنب بالفريق الأبيض، بضرورة الحذر حال التقدم خاصة إن المنافس سيركز جهوده حول انطلاقات المهاجم جاكسون موليكا والجناح الأيسر كالابا وهو ما جعل كارتيرون يشدد فى تعليماته حول ضرورة تقديم حازم إمام وعبد الشافى للأدوار الدفاعية بصورة جيدة مع ثنائى قلب الدفاع محمود علاء ومحمود الونش.

كما شدد كارتيرون فى تعليمات لمهاجمى الفريق بضرورة استغلال الفرص وعدم التسرع أمام المرمى خاصة إن التركيز سيجعل الفريق يحقق هدفه بالتقدم على الفريق الكونغولى وأوضح للاعبين إنه يعلم جيداً إن المباراة بالنسبة لهم رد اعتبار حول الخسارة فى الجولة الأولى بثلاثية نظيفة من مازيمبى ولكنه أوضح إن التركيز سيجعل الفريق يصل إلى هدفه بحصد بطاقة التأهل إلى ربع نهائى البطولة إلى جانب تحقيق الفوز.

Advertisements

فيما أوضح المدير الفنى للزمالك، للاعبين، بضرورة التركيز حول اللعب الجماعى الذى سيساهم أيضا فى تقارب الخطوط مع ضرورة تضييق المساحات بين الخطوط خاصة إن المنافس يمتلك لاعبين أصحاب سرعات فى تشكيلته، ويفضل كارتيرون على استخدام المهارة لصالح الفريق حيث تابع إنه لن يقبل بأى حالة من الأنانية أو اللعب الفردى.

كما طالب كارتيرون، لاعبى الزمالك، بضرورة استغلال التمريرات البينية فى اختراق دفاعات مازيمبى والتى يجيدها التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق إلى الجناحين سواء المغربى أشرف بن شرقى أو محمد أوناجم كما شدد المدرب الفرنسى إنه يجب تنويع الهجمات بين الأطراف والعمق لاختراق دفاعات بطل الكونغو.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، ليقترب من التأهل إلى دور الثمانية، بينما يتصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 10 نقاط، فى حين يمتلك أول أغسطس وزيسكو نقطتين ليحتلا المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ويبحث الأبيض عن الفوز على الفريق الكونغولى لحجز بطاقة التأهل بشكل رسمى إلى ربع نهائى البطولة الأفريقية.



جماهير الزمالك تبدأ فى التوافد على ملعب مواجهة مازيمبى



جماهير الزمالك