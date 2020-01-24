شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة عن تأثر الأهلى برحيل أزارو وصلاح محسن: "ياما كسبنا من غيرهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى محمد عمارة نجم النادى الأهلى السابق ومنتخب مصر أن غياب وليد أزارو وصلاح محسن عن الهجوم الأحمر بعد رحيل المغربى فى موسم الانتقالات الشتوية الجارى إلى الاتفاق السعودى، وكذلك إعلان سموحة عن ضم صلاح محسن مهاجم الأهلى فى يناير الجارى، لن يؤثر على كفاءة هجوم الأهلى.

وقال عمارة فى تصريحات خاصة: لا توجد أزمة فى رحيل ثنائى الأهلى، الفريق كان يحصد الانتصارات في غيابهما عن التشكيل وسيواصل انتصاراته في رحيلهما عن الفريق.

وأضاف عمارة: فايلر أمامه العديد من الحلول في الخط الأمامي للأهلي وهناك أكثر من لاعب يمكنه القيام بدور المهاجم مثل جونيور أجايى وكهربا، وهناك أكثر من لاعب يدعم الهجوم مثل حسين الشحات ورمضان صبحي.

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ويستعد المغربى وليد أزارو مهاجم النادى الأهلى لبداية مشواره مع الاتفاق السعودى، ومن المتوقع أن يصل مدينة الدمام اليوم الجمعة، لتوقيع عقده مع النادى والتواجد بالمدرجات فى مباراة فريقه المهمة ضد النصر المقرر إقامتها فى الخامسة عصرًا بملعب "الأمير محمد بن فهد"، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدورى السعودى، ويحتل النصر المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى السعودى برصيد 30 نقطة خلف الهلال صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة، بينما يحتل الاتفاق المركز العاشر برصيد 17 نقطة.

وأعلن نادى الاتفاق السعودى تعاقده مع وليد أزارو مهاجم النادى الأهلى، الأربعاء الماضى، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وكتب نادى الاتفاق عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، "أنهت إدارة نادى الاتفاق تعاقدها مع المهاجم المغربى وليد أزارو بنظام الإعارة لنهاية الموسم الحالى قادماً من النادى الأهلى المصري".

يذكر أن الأهلى تعاقد مع وليد أزارو صاحب الـ24 عاما خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 بعد دفع مليون و300 ألف دولار لنادى الدفاع الحسنى الجديدى المغربي، وسجل 18 هدفًا فى الدورى بالموسم قبل الماضى ليتوج هدافا للمسابقة.

وأرسل الأهلى بطاقة أزارو الدولية إلى الاتحاد السعودى حتى يكون اللاعب المغربى لائقا للمشاركة فى المباريات، وقد تشهد مواجهة الاتفاق ضد الوحدة يوم 30 يناير الجارى مشاركة أزارو الأولى مع فريقه الجديد.