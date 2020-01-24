شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يمنع صالح جمعة من تكرار سيناريو كهربا.. اعرف الخطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توترت علاقة النادى الأهلى مع صالح جمعة لاعب الفريق، بعد إعلان السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق بشكل رسمى خروج اللاعب من حساباته الفنية، ورفض استمراره مع الفريق في الموسم الجديد.

وعلم ”الخليج 365” أن إدارة الأهلى تلقت تأكيدات بأن صالح جمعة تواصل مع أحد مسئولى الزمالك، ليُحرّضه الأخير على تكرار سيناريو كهربا الذى هرب من الزمالك الموسم الماضى وانتقل لنادى أفيس البرتغالى قبل أن ينضم فى يناير الجارى للأهلى، واتفق مسئولو الزمالك مع صالح جمعة على تكرار سيناريو كهربا بالهروب من الأهلى والانتقال لنادٍ خارجى لمدة 6 أشهر، على أن يعود بداية من الموسم المقبل لمصر عبر بوابة الزمالك، وهو الأمر الذى رحب به اللاعب، عقب تأكده من استحالة عودته للحسابات داخل النادى الأهلى.

وقال مصدر فى الأهلى إن مسئولى الأهلى قاموا بحجز جواز السفر الخاص بصالح جمعة لمنعه من محاولة الهروب إذا كان قد استقر على القيام بذلك بالفعل، فى الوقت الذى تكثف الإدارة الحمراء من جهودها لتسويق صالح جمعة من خلال إعارته لأحد الأندية لمدة 6 أشهر، كما توجد أصوات داخل لجنة التخطيط تطالب ببيع صالح بشكل نهائي، إلا أن هذا الأمر مرهون بوصول عرض جيد على المستوى المادي، وانتظم صالح جمعة في التدريبات خلال الأيام الماضية بعد انقطاع وصلت لـ10 أيام متواصلة على خلفية خلافة مع فايلر والذي قرر زيادة عقوبة الغياب عن المران على صالح جمعة لتصل لـ50 ألف جنيه عن المران الواحد بدلاً من 10 آلاف فقط بسبب استمراره على الخطأ، ليصبح مجموع الغرامات المفروضة عليه بعد الغياب عن المران لمدة 10 أيام متواصلة 500 الف جنيه، في الوقت الذي أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أن قيم ومبادئ النادى الأهلى لا تسمح بالخروج عن النص تحت أى مسمى، وأن العقوبات الصارمة فى انتظار أى لاعب غير ملتزم.