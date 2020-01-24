شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحذر دفاع الزمالك من موليكا قبل لقاء مازيمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة بنادى الزمالك لاعبى الفريق من المهاجم الكونغولى موليكا لاعب مازيمبى خلال لقاء الفريقين مساء اليوم باستاد السلام.

كارتيرون حرص على مشاهدة عدة مباريات لفريق مازيمبي وشرح لمدافعي الأبيض كيفية تحرك موليكا الذى يعتمد عليه مازيمبي فى الهجوم بشكل كبير وهو مهاجم جيد ولكن السيطرة عليه امر فى المتناول خاصة ان الزمالك يملك مدافعين لديهم من الخبرات أفضل وواجهت مهاجمين افضل بكثير.

كارتيرون حذر محمود علاء ومحمود حمدي الوش من الاندفاع الهجومي فتكون هناك مساحات يسنغلها موليكا فيهدد مرمى الزمالك خاصة أن الفوز سيساعد الابيض على المتافسة بقوة على قمة المجموعة وليس المركز الثانى .

كارتيرون سيشرح بعض التعليمات الفنية الاخيرة للفريق خلال هذه المحاضرة التى سيكلف كل لاعب فى التشكيل بدور معين مع التركيز منذ الدقيقة الاولى للضغط على لافريق المنافس والوصول لمرماه مبكرا مما يزيد من فرص تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة .

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ومن المتوقع أن يدفع كارتيرون بتشكيل مكون من محمد أبو جبل في مركز حراسة المرمي، أمامه الرباعي حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش، ومحمد عبد الشافي في مركز الظهير الأيسر بدلاً من عبد الله جمعة الذي يعاني من إصابة شد في العضلة الخلفية، أما خط الوسط المدافع فسيكون متمثلاً في الثنائي فرجاني ساسي وطارق حامد، وأمامهما الثلاثي محمود شيكابالا وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، وفي الهجوم مصطفي محمد، علي أن يحتفظ كارتيرون علي دكة البدلاء بعدة أوراق رابحة في مقدمتها يوسف أوباما.

يركز الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة بالزمالك على العرضيات خلال موقعة مازيمبى الكونغولى المقرر لها مساء اليوم، لاستغلال مهارة الواعد مصطفى محمد فى مهارة الللعب بالرأس التى يتميز بها.

كارتيرون فى تعليماته الفنية يركز فى مطالبة الأطراف بالتركيز على العرضيات السريعة لضرب الدفاع عن طريق مصطفى محمد الذى يتميز فى الانقضاض برأسه على الكرات العرضية مما يربك دفاع المنافس.

ويلتقي في التاسعة من مساء اليوم الزمالك مع مازيمبي الكونغولي في استاد السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وهي المباراة التي يحتاج فيها الزمالك للفوز لضمان التأهل رسميًا لدور الـ8 بالبطولة، حيث يحتل مازيمبي صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط ، يليه الزمالك في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بينما يأتي فريق أول أغسطس الأنجولي في المركز الثالث برصيد نقطتين، وأخيرًا زيسكو الزامبي في المركز الأخير برصيد نقطتين أيضًا.