شكرا لقرائتكم خبر عن شطة: قرار الاستبدال غير مفهوم ورفضناه من قبل لعدم إثارة مشاكل بين الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث عبد المنعم شطة نجم الأهلى السابق ورئيس اللجنة الفنية الأسبق بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم، عن تقييمه لقرار الاستبدال، الذى صدر مؤخراً عن الكاف حول قيد اللاعبين فى بطولتى دورى أبطال أفريقيا وكأس السوبر الأفريقى.

وقال شطة فى تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورت: القيادات الإدارية للاتحاد الأفريقي تغيرت كثيراً وهذا ليس أول موقف نتعجب منه، فى أى قرار أو تغيير لابد أن يكون هناك فترة سماح للأندية ولم تعد هذه الفترة موجودة، هناك ضغوطات أثرت في صدور هذا القرار وتوقيته، دون اتهام دولة بعينها، القرار انتشر كإشاعة ثم تأكد كقرار.

وأضاف نجم الأهلى السابق: مندهش من قرار الاتحاد خاصة مع تنفيذه في نفس الموسم كان يمكن الانتظار حتى يتم تطبيقه في الموسم القادم، القرار افتقد لمبدأ تكافؤ الفرص هناك دول ستستفيد أكثر من مصر هناك ظلم كبير جداً ويجب أن يتدخل هاني أبو ريدة كعضو مجلس تنفيذي ويشير لظلم القرار بالتأكيد هذا القرار تم بدون علمه.

واستطرد شطة: يجب على الكاف إعادة النظر فى هذا القرار، وأتمنى أن يرسل الأهلى جواب احتجاج رسمى لعدم تطبيق هذا القرار ومن جميع الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية ويدعمهم هاني أبو ريدة

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واختتم رئيس اللجنة الفنية السابق بالكاف: القرار تم عرضه في وقت سابق ورفضناه لعدم إثارة المشاكل والأزمات بين الأندية.

كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قد قرر فتح باب الاستبدال للأندية المشاركة بدوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الكروى الجارى، وجاء قرار الإتحاد الإفريقي لكرة القدم ليسمح للأندية المشاركة في دوري الأبطال الإفريقي باستبدال 4 لاعبين على الأكثر، على أن يكون اللاعب المستبدل لم يشارك في أي دقيقة من البطولة في نسختها الجارية.

هذا القرار جاء لمصلحة بعض الأندية التي أبرمت العديد من الصفقات القوية في الميركاتو الشتوي الحالي، لكنه لم يأت في مصلحة بعض الأندية الأخرى، وبالأخص الأندية المصرية ، التي لن تستفيد تقريبًا من نظام الاستبدال.

النادي الأهلي قائمته مكتملة ، كما شارك لاعبوه بالكامل في البطولة الإفريقية ، ما عدا حارس المرمى شريف إكرامي ، ولكن من الصعب استبداله لحاجة الأهلي لحارس بديل لمحمد الشناوي ، لذا فأن الأهلي لن يستفيد بقرار فتح باب الاستبدال.