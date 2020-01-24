مصر قبلة الحياة لنسور قرطاج.. حكاية 9 توانسة فى الإيجيبشن ليج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد نجاح مجلس إدارة الإسماعيلى فى التعاقد مؤخرا مع اللاعب التونسى فخر الدين بن يوسف بعد اجتيازه الفحوصات الطبية، ويعد انضمام فخر الدين للدراويش بمثابة التواجد التاسع للتوانسة فى الدورى المصرى، البداية مع علي معلول رفقة الأهلى الذى نجح في تقديم اللاعب التونسي في صورة رائعة بعد تألقه لمواسم متتالية.

فيما يتألق فى الزمالك فرجانى ساسى، حيث يعد من أبرز اللاعبين في القلعة البيضاء بفضل الفنيات التي اظهرها اللاعب مما جعله محبوب الجماهير الزملكاوية.

أما بقية اللاعبين فيقدم سيف الدين الجزيرى مردود رائع مع فريق المقاولون العرب بعد تسجيله لـ 5 أهداف فى 12 مباراة.

ويتواجد أيضا في الدوري المصرى كل من عمر العيوني مع بيراميدز وأيوب مشارك مع حرس الحدود ورفيق كابو مع وادي دجلة وماهر الحداد مع الجيش وايمن الطرابلسي مع الإنتاج الحربى.

وفى سياق متصل يحمل الإسماعيلي تجارب سابقة مع اللاعبين التوانسة حيث سبق له ضم ..

محمد السليتي موسم 2009-2010 وسجل في كأس مصر (هدف واحد).

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لسعد الجزيري الذي لعب موسم 2018-19 وسجل في الدوري (3 أهداف).

ووصلت منذ قليل البطاقة الدولية الخاصة بالمهاجم التونسى فخر الدين بن يوسف ليصبح الوافد الجديد للإسماعيلى جاهزا للمشاركة ضمن صفوف الفريق، وتم قيد اللاعب بالقائمة المحلية والعربية ليصبح متاحا للعب مع الفريق فى المواجهات المقبلة اعتبارا من لقاء الاتحاد السكندرى الأحد المقبل، بجولة الإياب من دور الــ8 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال .

ورفع الجناح التونسى لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية عام 2013 مع الصفاقسى التونسي، فى عام اختير خلاله لاعب العام، كما توج فخر الدين بن يوسف بلقب الدورى التونسى مرتين.، مرة مع الصفاقسى موسم 2012-13 وأخرى مع الترجى التونسى موسم 2016-17، وعلى المستوى الدولى ظهر بن يوسف 47 مرة بقميص منتخب تونس ونجح فى تسجيل 6 أهداف، وشارك فى كأس العالم بروسيا ونجح فى التسجيل مرة والصناعة أخرى.

وجاءت أبرز أرقام فخر الدين بن يوسف كالتالى …

الدورى التونسى الدرجه الثانيه مع ” النجم الأولمبى ” لعب: 15 مباراة، أحرز: 4 أهدف، صنع: 4 اهداف

الدورى التونسى مع ” الصفاقسى، الترجى ” لعب: 99 مباراة، أحرز: 26 هدف، صنع: 17 هدف

الدورى الفرنسى مع “ميتز” لعب: 6 مباريات لم يحرز أهداف

الدورى السعودى مع “الاتفاق” لعب: 27 مباراة، أحرز: 5 أهداف، صنع: 3 أهداف.