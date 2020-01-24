شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يتحدى الملل فى مران الأهلى بفقرة ترفيهية قبل مواجهة النجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص السويسرى رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، فقرة ترفيهية للاعبين فى انطلاقة مران اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، وشهدت الفقرة تناقل اللاعبين للكرة باليد بشكل ترفيهى، وذلك فى إطار تخفيف الحمل البدنى وتنويع الوحدات التدريبية؛ استعدادا لمواجهة النجم الساحلى التونسى وأراد المدر بالسويسرى من خلال الفقرة الترفيهية تحدى الملل الذى يعانى نه الفريق نتيجة ضغط المباريات وحالة الإجهاد التى يعانى منها الفريق.

فيما قاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق تدريبات قوية لثلاثى حراسة المرمى بالفريق في مران الفريق الجماعي ظهر اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، وشهدت التدريبات مشاركة الثلاثي شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي، حيث حصل اللاعبون علي وحدات تدريبية متنوعة قبل مشاركتهم في تدريبات الكرة رفقة باقي اللاعبين.

وحرص محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى على حضور مران الفريق لليوم الثالث على التوالى بعدما حرص فى اليومين الماضيين على حضور المران والتحدث مع اللاعبين والشد من أزرهم لتحقيق الفوز والحفاظ على حظوظ المارد الأحمر فى التأهل لدور الثمانية بدورى الأبطال، واستكمال رحلة استعادة لقب دورى أبطال أفريقيا الغائب عن الجزيرة منذ عام 2013.

ويحتل الأهلى المركز الثانى فى المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، خلف النجم الساحلى صاحب الصدارة بـ9 نقاط، وأعلن الإسبانى خوان جاريدو، المدير الفنى لنادى النجم الساحلى التونسى، استبعاد الإيفوارى سليمانى كوليبالى مهاجم الفريق من القائمة التى ستواجه الأهلى فى الجولة الخامسة بدورى أبطال أفريقيا.