شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يراجع فوز طنطا على الجونة قبل موقعة الجبل الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب فريق طنطا بالفيديو قبل موقعة الأحد المقبل، والتى تجمع ذئاب الجبل بأبناء السيد البدوى فى إطار منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وشاهد عماد النحاس مباريات طنطا فى الدورى بالفيديو خاصة المباراة الأخيرة التى جمعت أبناء السيد البدوى بالجونة، حيث فاز طنطا بهدف نظيف فى مباراة الجولة 14 من عمر المسابقة، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف في الفريق.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 29 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 36 نقطة، حيث فاز ذئاب الجبل فى 9 مباريات وتعادلوا فى ثلاثة وخسروا اثنتين كانتا أمام الأهلى والزمالك.

Advertisements

واستأنف الفريق تدريباته على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر بعد الخسارة فى الجولة الأخيرة أمام النادى الأهلى بنتيجة 2/0، فى لقاء الجولة 14، ليواصل استعداداته لمواجهة طنطا.

ويعتبر محمد سالم وسيف الدين الجزيري هدافى المقاولون العرب برصيد 5 أهداف لكل منهم ويأتى محمد سمير مدافع الفريق فى المرتبة الثانية برصيد 4 أهداف.

على الجانب الآخر نجح فريق طنطا فى تحقيق فوز غالى على الجونة بهدف مقابل للا شىء أحرزه محمد ماجد أونش في الدقيقة 22 من عمر المباراة التى أقيمت بينهما باستاد طنطا الرياضي ضمن فاعليات الجولة الرابعة عشر للدورى .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد طنطا إلى 13 نقطة فى المركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد الجونة عند 12 نقطة فى المركز الرابع عشر، ويسعى أبناء السيد البدوي للبقاء في المنطقة الدافئة والابتعاد عن قاع الجدول وجمع أكبر قدر من النقاط خلال المباريات المتبقية.