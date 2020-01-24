شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كشرى يحكى قصة ضرب رضا عبد العال مدرب الأهلى بالـ"طقطوقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث أحمد كشرى مهاجم الأهلى الأسبق بعض الذكريات الخاصة بهم أثناء تواجده فى صفوف القلعة الحمراء، والتى يأتى فى مقدمتها ما حدث من رضا عبد العال لاعب الأهلى والزمالك السابق عندما أحضر ثعبان لتخويف أسامة عرابى لاعب الأهلى السابق اثناء تواجده فى المغطس، ما أثار الرعب للجميع عقب أحد تدريبات الفريق الأحمر.

Advertisements

وتذكر كشرى موقفا آخر لرضا عبد العال عندما أبدى امتعاضه لتواجده على دكة البدلاء فحضر أحمد ماهر المدرب العام للفريق فى ذلك الوقت وقدم له "وردة" وقال له: "إنت زعلان علشان هتقعد على الدكة إنت أصلا خارج الاسكور كله، ما أثار غضب رضا الذى قام بضرب أحمد ماهر بـ طقطوقة فى ظهره".

كما تذكر موقفا آخر مع الغاني فيلكس الذى كان يلعب أساسيا فى التشكيل، وتعرض لكسر مضعف فى يده فالدكتور مجدى عبد العزيز قال له إنه يحتاج لعلاج شهرين، لكن فيلكس رفض وقال له امنحنتي اجازة اسبوع اسافر بلدي وسارجع سليم وهو ما بدأ بالفعل رجع سليم فقلت له يا فيلكس ده اسبوع انا ملحقتش العب مباراة واحدة.

وقال "مرة كنا مع منتخب مصر وحسام وإبراهيم وحازم إمام بيلعبوا بلاستيشن، وقالولى تعالى العب معانا فلعبت مع أنى مش بعرف العب، وفى آخر ثانية جبت جول.. لقيتهم اتجننوا وقالولى أنت بتعرف تلعب وعندك بلاستيشن ومشيت ودخلت أوضتى جريو ورايا وكسرو باب الغرفة عشان يلعبونى ويكسبونى وياخدوا بتارهم وفعلا عملوا كدا.. ومرة كنا فى الأتوبيس كان حد مشغل شريط كوكتيل سألت مين اللى عمله حسام قالى أنا، راح إبراهيم من ورايا قالى لأ أنا وفضلنا نسخنهم لحد متعصبو على بعض وأنا كنت بحب أسخنهم".