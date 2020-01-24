شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مران الأهلى قبل 48 ساعة من مواجهة النجم بحضور الخطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صفحة الأهلى عبر فيس بوك صوراً لمران الفريق، اليوم الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة، حيث شهد المران فقرة ترفيهية تناقل فيها اللاعبين للكرة باليد بشكل ترفيهى، وذلك فى إطار تخفيف الحمل البدنى وتنويع الوحدات التدريبية؛ استعدادا لمواجهة النجم الساحلى التونسى وأراد المدر بالسويسرى من خلال الفقرة الترفيهية تحدى الملل الذى يعانى نه الفريق نتيجة ضغط المباريات وحالة الإجهاد التى يعانى منها الفريق.

فيما قاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق تدريبات قوية لثلاثى حراسة المرمى بالفريق فى مران الفريق الجماعى ظهر اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، وشهدت التدريبات مشاركة الثلاثى شريف إكرامى ومحمد الشناوى وعلى لطفى، حيث حصل اللاعبون على وحدات تدريبية متنوعة قبل مشاركتهم في تدريبات الكرة رفقة باقي اللاعبين.

وحرص محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى على حضور مران الفريق لليوم الثالث على التوالى بعدما حرص فى اليومين الماضيين على حضور المران والتحدث مع اللاعبين والشد من أزرهم لتحقيق الفوز والحفاظ على حظوظ المارد الأحمر فى التأهل لدور الثمانية بدورى الأبطال، واستكمال رحلة استعادة لقب دورى أبطال أفريقيا الغائب عن الجزيرة منذ عام 2013.

ويحتل الأهلى المركز الثانى فى المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، خلف النجم الساحلى صاحب الصدارة بـ9 نقاط، وأعلن الإسبانى خوان جاريدو، المدير الفنى لنادى النجم الساحلى التونسى، استبعاد الإيفوارى سليمانى كوليبالى مهاجم الفريق من القائمة التى ستواجه الأهلى فى الجولة الخامسة بدورى أبطال أفريقيا.



مران الاهلي اليوم



مران الاهلي اليوم



مران الاهلي اليوم



مران الاهلي اليوم



مران الاهلي اليوم



مران الاهلي اليوم



مران الاهلي اليوم



مران الاهلي اليوم

Advertisements



مران الاهلي اليوم



مران الاهلي اليوم



مران الاهلي اليوم



مران الاهلي اليوم



مران الاهلي اليوم



مران الاهلي اليوم



مران الاهلي اليوم



مران الاهلي اليوم



مران الاهلي اليوم



مران الاهلي اليوم



مران الاهلي اليوم