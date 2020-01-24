شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يعلن جاهزية طاهر لمباراة طنطا فى الجولة 15 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكدت جاهزية طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب، للمشاركة فى مباراة طنطا المقبلة، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل فى إطار منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وكان طاهر محمد قد تعرض للإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية قبل فترة ليغيب عن المشاركة مع المقاولون بالتحديد من مباراة الإنتاج الحربى فى الجولة الثالثة وحتى مباراة الاتحاد السكندرى التى أقيمت فى الأول من يناير الجارى.

وبعد مشاركته في مباراة الاتحاد تجددت إصابة طاهر ليغيب عن مباريات المقاصة وإف سي مصر والنادي الأهلي، على الترتيب.

وكان طاهر قد غاب عن المشاركة مع المنتخب الأوليمبي في أمم أفريقيا للشباب والتي توج بها الفراعنة في نوفمبر الماضي للتأهل لأولمبياد طوكيو، بسبب نفس الإصابة.

Advertisements

ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 29 نقطة خلف النادي الأهلي المتصدر برصيد 36 نقطة، حيث فاز ذئاب الجبل في 9 مباريات وتعادلوا في ثلاثة وخسروا اثنتين كانتا أمام الأهلي والزمالك.

وويعتبر محمد سالم وسيف الدين الجزيري هدافى المقاولون العرب برصيد 5 أهداف لكل منهم ويأتى محمد سمير مدافع الفريق فى المرتبة الثانية برصيد 4 أهداف.

جاءت انتصارات المقاولون على حساب فرق: طلائع الجيش 1/0، الانتاج الحربي 1/0، أسوان 2/1، الجونة 2/0، المصري 1/0، حرس الحدود 1/0، الاسماعيلي 2/0، الاتحاد 1/0، إف سي مصر 3/1.

فيما تعادل المقاولون مع سموحة 2/2 ومصر المقاصة بهدف لمثله.

واستأنف الفريق تدريباته على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر بعد الخسارة في الجولة الأخيرة أمام النادي الأهلي بنتيجة 2/0، في لقاء الجولة 14، ليواصل استعداداته لمواجهة طنطا.