شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عمر السعيد يظهر فى ملعب "تنس" بعد استبعاده من لقاء مازيمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر عمر السعيد مهاجم الزمالك صوراً له عبر حسابه على موقع "إنستجرام" خلال ممارسته لرياضة التنس الأرضى، عقب استبعاده من مواجهة مازيمبى الكونغولى، التى ستقام فى التاسعة من مساء اليوم الجمعة، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

واكتفى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، بضم مهاجم وحيد لقائمة مباراة مازيمبى وهو مصطفى محمد، حيث أكد أنه يستخدم جميع اللاعبين فى الشق الهجومى، كما أنه يمكنه توظيف المغربى أشرف بن شرقى فى هذا المركز إلى جانب يوسف أوباما وهم الثنائى المتواجدين أيضا بالقائمة البيضاء لذا فضل استبعاد عمر السعيد من مواجهة الليلة مع الفريق الكونغولى.

يحتل الزمالك المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بعدما حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى مباراة وهُزم فى مثلها، فيما تصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 10 نقاط، بعدما حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى مباراة، فى حين تواجد فريقى أول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد فى المركزين الثالث والرابع على الترتيب، برصيد نقطتين لكل منهما بعد التعادل فى مباراتين والهزيمة فى مثليهما.

وتتبقى للزمالك مباراتان أمام مازيمبى الكونغولى الليلة وستكون المواجهة الثانية مطلع شهر فبراير المقبل مع أول أغسطس الأنجولى، لذا يسعى الأبيض أولاً لتحقيق الفوز فى مباراته اليوم، ليضمن التأهل إلى دور ربع النهائى بدورى أبطال أفريقيا، يحتاج الزمالك أولاً للفوز على مازيمبى الليلة ليضمن له التأهل دون النظر لنتائج الفرق الأخرى، حيث سيرفع رصيده إلى 10 نقاط بالتساوى مع الفريق الكونغولى، إلا أنه يحتاج لتحقيق الفوز بنتيجة أكثر من 3 / 0 ليضمن تصدر الترتيب بفارق المواجهات المباشرة بينهما قبل منافسات الجولة الأخيرة التى سيلتقى فيها الفريق الأبيض مع أول أغسطس بينما يلتقى الفريق الكونغولى مع زيسكو الزامبى.

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وحال تعادل الزمالك مع مازيمبى فى القاهرة سيرفع الأبيض رصيده إلى 8 نقاط ويرفع مازيمبى رصيده إلى 11 نقطة، وهنا ينتظر الزمالك نتيجة مباراة بريميرو دى أجوستو وزيسكو الزامبى وفى حال نهايتها بفوز أحد الفريقين سيرفع رصيد إحداهما إلى 5 نقاط، وبالتالى يكون الفارق مع الزمالك 3 نقاط ويتم انتظار الجولة الأخيرة التى سيحتاج فيها الأبيض إلى نقطة وحيدة بالتعادل مع بطل أنجولا للتأهل مُباشرة أما فى حال خسارة الزمالك من مازيمبى فيحتاج أيضًا للتعادل فقط فى المباراة الأخيرة مع أول أغسطس، لكن إذا تعثر بطل أنجولا بالتعادل مع زيسكو فإن هذا يعنى تأهل مازيمبى والزمالك بغض النظر عن أى نتائج.

أما الحالة الوحيدة التى قد تعرقل تأهل الزمالك هو أن يتعادل مع مازيمبى ويفوز بريميرو دى أوجوستو على زيسكو ثم يفوز على الزمالك بنتيجة أكبر من 2 / 0 ، وبهذه النتيجة يتأهل الفريق الأنجولى، بفارق المواجهات المباشرة، حيث فاز الأبيض على زيسكو بهدفين دون رد.

وخطف فريق مازيمبى الكونغولى أول بطاقة تأهل إلى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد الفوز على أول أغسطس الأنجولى بنتيجة 2-1 فى المباراة التى جمعتهما تايوم على ملعب مازيمبى فى لوبومباشى بالمجموعة الأولى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، تقدم بريميرو بهدف مفاجئ عن طريق كريستوفاو باسينا مابولولو فى الدقيقة 8 من ضربة رأس حولها إلى مرمى مازيمبى من ركلة ركنية، وتعادل مازيمبى عن طريق شيكو أوشيندى فى الدقيقة 59 وخطف جاكسون موليكا فى الدقيقة 68 هدف الفوز ليحسم نقاط المباراة الثلاث.

ونجح مازيمبى فى الوصول إلى النقطة العاشرة وهو ما يعنى تأهله رسميا قبل مباراتين على ختام مرحلة المجموعات حيث يواجه الزمالك فى الجولة قبل الأخيرة بالقاهرة ويستضيف زيسكو فى الجولة الأخيرة بمباراتين تحصيل حاصل، وجاء تأهل مازيمبى بعدما ضمن احتلال أحد المركزين الأول أو الثانى بصرف النظر عن نتيجة المباراتين المقبلتين.



عمر السعيد يظهر فى ملعب تنس بعد استبعاده من لقاء مازيمبى



عمر السعيد