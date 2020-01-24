تعرف على التعليمات الأخيرة لـ"كارتيرون" للاعبى الزمالك قبل مواجهة مازيمبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، مجموعة من التعليمات الأخيرة للاعبين قبل مواجهة مازيمبى الكونغولى، استعداداً لخوض المباراة التى ستجمع الفريقين فى التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على استاد السلام، فى الجولة قبل الأخيرة من مرحلة المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

طالب كارتيرون، الثنائى حازم إمام ومحمد عبد الشافى ظهيرى الجنب بالفريق الأبيض، بضرورة الحذر حال التقدم خاصة إن المنافس سيركز جهوده حول انطلاقات المهاجم جاكسون موليكا والجناح الأيسر كالابا وهو ما جعل كارتيرون يشدد فى تعليماته حول ضرورة تقديم حازم إمام وعبد الشافى للأدوار الدفاعية بصورة جيدة مع ثنائى قلب الدفاع محمود علاء ومحمود الونش.

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كما شدد كارتيرون فى تعليمات لمهاجمى الفريق بضرورة استغلال الفرص وعدم التسرع أمام المرمى خاصة إن التركيز سيجعل الفريق يحقق هدفه بالتقدم على الفريق الكونغولى وأوضح للاعبين إنه يعلم جيداً إن المباراة بالنسبة لهم رد اعتبار حول الخسارة فى الجولة الأولى بثلاثية نظيفة من مازيمبى ولكنه أوضح إن التركيز سيجعل الفريق يصل إلى هدفه بحصد بطاقة التأهل إلى ربع نهائى البطولة إلى جانب تحقيق الفوز.

فيما أوضح المدير الفنى للزمالك، للاعبين، بضرورة التركيز حول اللعب الجماعى الذى سيساهم أيضا فى تقارب الخطوط مع ضرورة تضييق المساحات بين الخطوط خاصة إن المنافس يمتلك لاعبين أصحاب سرعات فى تشكيلته، ويفضل كارتيرون على استخدام المهارة لصالح الفريق حيث تابع إنه لن يقبل بأى حالة من الأنانية أو اللعب الفردى.

كما طالب كارتيرون، لاعبى الزمالك، بضرورة استغلال التمريرات البينية فى اختراق دفاعات مازيمبى والتى يجيدها التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق إلى الجناحين سواء المغربى أشرف بن شرقى أو محمد أوناجم كما شدد المدرب الفرنسى إنه يجب تنويع الهجمات بين الأطراف والعمق لاختراق دفاعات بطل الكونغو.