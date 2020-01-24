شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى رئيسًا لبعثة الزمالك فى السوبر المحلى أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة نادى الزمالك على اختيار أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة النادى لتولى رئاسة بعثة الفريق الأبيض فى الإمارات لخوض مباراة القمة أمام الأهلى فى بطولة السوبر المحلى المقرر له يوم 20 فبراير المقبل، ويحصل صاحب المركز الأول فى بطولة السوبر المحلىعلى مبلغ 500 ألف درهم ويتقاضى صاحب المركز الثانى 300 ألف درهم.

من جانبه قال عارف العوانى رئيس مجلس أبو ظبى إنه سعيد باستضافة أقوى كلاسيكو عربى وأفريقى يجمع الأهلى والزمالك يوم 20 فبراير المقبل على ملعب محمد بن زايد معقل نادى الجزيرة الإماراتى، وقال فى المؤتمر الصحفى لمباراة السوبر: "إننا فى الإمارات سعداء باستضافة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك وأمامنا تحدى لخروج المباراة بشكل مميز بعد استضافة اكثر من سوبر في السنوات الماضية".

واعتمدت لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها الأخير برئاسة عمرو الجنايني الاتفاق الذي توصل إليه محمد فضل عضو اللجنة لإقامة مباراة السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك، وذلك تنفيذًا لتكليفه بهذا الملف من قبل اللجنة، وكان فضل قد توجه إلى الإمارات يوم 3 يناير الحالي على رأس وفد من الاتحاد المصري لكرة القدم ضم حسام الزناتي منسق عام مباراة السوبر وعمرو البرتقالى ويسرا شرة من إدارة التسويق بالاتحاد، حيث قام الوفد بزيارات تفقدية لثلاثة ملاعب هي ستادات هزاع بن زايد بمدينة العين ومحمد بن زايد والمدينة الرياضية بأبو ظبي، حيث تم الاستقرار على ملعب محمد بن زايد في اجتماع محمد فضل مع عارف العواني أمين عام مجلس أبو ظبي الرياضي الذي شهد الاتفاق على تفاصيل اللقاء الذي تضمن إقامة المباراة في التاسعة مساء الخميس الموافق 20 فبراير بحضور 37 ألف متفرج، بعد تأجيل مباراة القمة بين الناديين إلى 24 فبراير بدلاً من 19 فبراير.

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ومن المقرر أن يدير المباراة طاقم حكام أجانب ستقوم لجنة الحكام المصرية باختياره، مع تطبيق تقنية VAR خلال المباراة، كما تقام المباراة وسط احتفالات بشكل جديد بوجود مفاجأة فنية سوف يتم الكشف عنها مع بقية التفاصيل خلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده اليوم الأربعاء.

ووعدت شركة بريزنتيشن بخروج مباراة السوبر بشكل يليق بسمعة مصر، وأن يكون امتدادًا للظهور في المحافل المحلية والدولية بشكل مميز كما كانت العادة في بطولتي أمم أفريقيا للكبار وتحت 23 سنة وتقديم حفل افتتاح وختام أبهر العالم وهو ما أبرزته وسائل الإعلام المختلفة وقتها.