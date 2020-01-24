شكرا لقرائتكم خبر عن النجم الساحلى يصل القاهرة لملاقاة الأهلى فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت، منذ قليل، بعثة فريق النجم الساحلى التونسى إلى مطار القاهرة تمهيداً لمواجهة الأهلى فى التاسعة من مساء بعد غد الأحد، على ملعب السلام فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وحرص الجهاز الإدارى للأهلى على تخصيص مندوب لاستقبال البعثة، وتوفير احتياجات الفريق التونسى ردا على المعاملة الطيبة التى حظى بها الأهلى فى تونس، واطمأن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، وسمير عدلى، المدير الإدارى للفريق، على كل ترتيبات وصول واستقبال بعثة النجم الساحلي إلى القاهرة، ويحتل الأهلى المركز الثانى فى المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط خلف النجم الساحلى صاحب الصدارة بـ9 نقاط.

وأعلن الإسبانى خوان جاريدو، المدير الفنى لنادى النجم الساحلى التونسى، استبعاد الإيفوارى سليمانى كوليبالى مهاجم الفريق من القائمة التى ستواجه الأهلى فى الجولة الخامسة بدورى أبطال أفريقيا وقالت الصفحة الرسمية لنادى النجم الساحلى على "فيس بوك"، إن اللاعب الإيفوارى خرج من حضور المران الرئيسى بعد شعوره بإرهاق شديد فى العضلات ورأى الجهاز الفنى استبعاده من المباراة حفاظًا عليه من تفاقم الإصابة..وكان كوليبالى قد هرب دون علم النادى الأهلى فى يناير 2017 دون أسباب، فقررت القلعة الحمراء تصعيد الأمر للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" للحفاظ على حقوق النادى.

على الصعيد ذاته أعلن محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، نفاد تذاكر مباراة الأحمر أمام النجم عقب طرحها بـ45 دقيقة، وأوضح محمد مرجان "تم طرح التذاكر الساعة 12 ظهرًا ونفدت الساعة واحد إلا ربع وتم تسديد قيمة 8 آلاف تذكرة عقب طرحها بساعتين ونصف، وفوجئت باتصال من مندوب الشركة بأن الأهلى مخصص لجان إلكترونية لحجز التذاكر".

وعلق محمد مرجان على زيادة أسعار التذاكر قائلاً: "الموضوع عرض وطلب والأمن حدد 10 آلاف تذكرة وهناك عدد كبير يسعى للحجز، وهناك محاولات من رئيس النادي محمود الخطيب، لزيادة عدد الجماهير لـ20 ألف".