شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. ماذا يحتاج الزمالك للتأهل لدور الـ8 لدورى أبطال أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل الزمالك تحديا مهما عندما يستضيف فريق مازيمبى الكونغولى، فى التاسعة مساء اليوم، الجمعة، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، ونستعرض فى التقرير التالى ماذا يحتاج الفريق الأبيض للتأهل إلى دور ربع النهائى بالبطولة الأفريقية.

ما موقف الزمالك فى المجموعة؟

يحتل الزمالك المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بعدما حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى مباراة وهُزم فى مثلها، فيما تصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 10 نقاط، بعدما حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى مباراة، فى حين تواجد فريقى أول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد فى المركزين الثالث والرابع على الترتيب، برصيد نقطتين لكل منهما بعد التعادل فى مباراتين والهزيمة فى مثليهما.

وما المباريات المتبقية للزمالك فى هذا الدور؟

الزمالك تتبقى له مباراتان أمام مازيمبى الكونغولى الليلة وستكون المواجهة الثانية مطلع شهر فبراير المقبل مع أول أغسطس الأنجولى، لذا يسعى الأبيض أولاً لتحقيق الفوز فى مباراته اليوم، ليضمن التأهل إلى دور ربع النهائى بدورى أبطال أفريقيا.

وكيف يتصدر الزمالك مجموعته؟

أولاً يحتاج الزمالك للفوز على مازيمبى الليلة ليضمن له التأهل دون النظر لنتائج الفرق الأخرى، حيث سيرفع رصيده إلى 10 نقاط بالتساوى مع الفريق الكونغولى، إلا أنه يحتاج لتحقيق الفوز بنتيجة أكثر من 3 / 0 ليضمن تصدر الترتيب بفارق المواجهات المباشرة بينهما قبل منافسات الجولة الأخيرة التى سيلتقى فيها الفريق الأبيض مع أول أغسطس بينما يلتقى الفريق الكونغولى مع زيسكو الزامبى.

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وما السيناريوهات الأخرى لتأهل الزمالك إلى ربع النهائى؟

فى حال تعادل الزمالك مع مازيمبى فى القاهرة سيرفع الأبيض رصيده إلى 8 نقاط ويرفع مازيمبى رصيده إلى 11 نقطة، وهنا ينتظر الزمالك نتيجة مباراة بريميرو دى أجوستو وزيسكو الزامبى وفى حال نهايتها بفوز أحد الفريقين سيرفع رصيد إحداهما إلى 5 نقاط، وبالتالى يكون الفارق مع الزمالك 3 نقاط ويتم انتظار الجولة الأخيرة التى سيحتاج فيها الأبيض إلى نقطة وحيدة بالتعادل مع بطل أنجولا للتأهل مُباشرة.

الهزيمة من مازيمبى الكونغولى

أما فى حال خسارة الزمالك من مازيمبى فيحتاج أيضًا للتعادل فقط فى المباراة الأخيرة مع أول أغسطس، لكن إذا تعثر بطل أنجولا بالتعادل مع زيسكو فإن هذا يعنى تأهل مازيمبى والزمالك بغض النظر عن أى نتائج.

حالة وحيدة لعدم تأهل الزمالك

أما الحالة الوحيدة التى قد تعرقل تأهل الزمالك هو أن يتعادل مع مازيمبى ويفوز بريميرو دى أوجوستو على زيسكو ثم يفوز على الزمالك بنتيجة أكبر من 2 / 0 ، وبهذه النتيجة يتأهل الفريق الأنجولى، بفارق المواجهات المباشرة، حيث فاز الأبيض على زيسكو بهدفين دون رد.

وكيف تأهل منافس الزمالك؟

وخطف فريق مازيمبى الكونغولى أول بطاقة تأهل إلى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد الفوز على أول أغسطس الأنجولى بنتيجة 2-1 فى المباراة التى جمعتهما تايوم على ملعب مازيمبى فى لوبومباشى بالمجموعة الأولى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، تقدم بريميرو بهدف مفاجئ عن طريق كريستوفاو باسينا مابولولو فى الدقيقة 8 من ضربة رأس حولها إلى مرمى مازيمبى من ركلة ركنية، وتعادل مازيمبى عن طريق شيكو أوشيندى فى الدقيقة 59 وخطف جاكسون موليكا فى الدقيقة 68 هدف الفوز ليحسم نقاط المباراة الثلاث.

ونجح مازيمبى فى الوصول إلى النقطة العاشرة وهو ما يعنى تأهله رسميا قبل مباراتين على ختام مرحلة المجموعات حيث يواجه الزمالك فى الجولة قبل الأخيرة بالقاهرة ويستضيف زيسكو فى الجولة الأخيرة بمباراتين تحصيل حاصل، وجاء تأهل مازيمبى بعدما ضمن احتلال أحد المركزين الأول أو الثانى بصرف النظر عن نتيجة المباراتين المقبلتين.