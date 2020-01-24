شكرا لقرائتكم خبر عن فيديوجراف.. تاريخ مواجهات الزمالك ومازيمبى الكونغولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الزمالك نظيره مازيمبى الكونغولى، فى التاسعة من مساء الجمعة، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث يتواجد الفريقين فى المجموعة الأولى رفقة فريقى أول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى، فيما يسعى الأبيض لتحقيق الفوز فى مباراته المرتقبة لحسم التأهل إلى دور الثمانية بالبطولة الإفريقية.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، ليقترب من التأهل إلى دور الثمانية، بينما يتصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 10 نقاط، فى حين يمتلك أول أغسطس وزيسكو نقطتين ليحتلا المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ويبحث الأبيض عن الفوز على الفريق الكونغولى لحجز بطاقة التأهل بشكل رسمى إلى ربع نهائى البطولة الأفريقية.

كان الزمالك قد هُزم من مازيمبى الكونغولى بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، قبل أن يفوز على أول أغسطس الأنجولى بهدفين دون رد فى الجولة الثانية، ثم تعادل مع زيسكو يونايتد بهدف لمثله فى الجولة الثالثة، قبل أن يفوز عليه بهدفين دون رد، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات.

فيما حقق الزمالك الفوز فى مباراته الأخيرة أمام الجونة بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، ليحتل الأبيض المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 12 مباراة حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهزم فى مباراتين، فيما سجل 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف.

يستعرض ”الخليج 365” فى الفيديوجراف التالى تاريخ مواجهات الزمالك ومازيمبى الكونغولى قبل مباراتهما المرتقبة

7 مباريات جمعتهما.

1 فوز وحيد حققه الزمالك.

2 تعادل بين الفريقين.

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4 هزائم تلقاهم الزمالك.

4 أهداف سجلهم الزمالك.

9 أهدف استقبلهم الزمالك.

2 كلين شيت للزمالك.

- حسام حسن هداف الزمالك أمام مازيمبى برصيد هدفين.

2 ركلة جزاء احتُسبت للزمالك أمام مازيمبى سجل منهما هدفا وأهدر الأخرى.

- مبوانا ساماتا و جاكسون موليكا الأكثر تهديفًا لمازيمبى فى مرمى الزمالك برصيد هدفين.

3 / 0 الفوز الأكبر لمازيمبى على الزمالك.

2 / 0 الفوز الأكبر للزمالك على مازيمبى.

1 انتصار وحيد حققه الزمالك على أرضه.

3 انتصارات حققهم مازيمبى على أرضه.