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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 24 يناير 2020 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، والتى كان أبرزها فايلر يطمئن على جاهزية السنغالى بادجى لموقعة النجم الساحلى، والزمالك يمنح كاسونجو رقم "كهربا" في دورى أبطال أفريقيا.

فايلر يطمئن على جاهزية السنغالى بادجى لموقعة النجم الساحلى

حرص السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى لفريق الكرة بالأهلى، على عقد أكثر من جلسة مع السنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق الجديد للوقوف على جاهزيته النفسية والمعنوية بجانب الفنية، فى ظل وجود اتجاه قوى لدى الجهاز الفنى أن يكون لبادجى دور فى مباراة النجم الساحلى التونسى الأحد المقبل.

مختار مختار يعود للقاهرة اليوم بعد أداء مناسك العمرة

يعود مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى للقاهرة اليوم الجمعة بعد الانتهاء من أداء مناسك العمرة تمهيدًا لقيادة فريقه فى مباراة الإسماعيلى المقبلة المقرر لها 30 يناير الجارى بالجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري العام، ونجح نادى الإنتاج الحربى فى التعاقد مع أحمد عفيفى صانع ألعاب بتروجت فى صفقة انتقال حر ليكون الصفقة الثانية للفريق فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد التعاقد مع أحمد على ظهير أيمن الجونة.

عمرو الجناينى: قمة الأهلي والزمالك بالدوري فى موعدها 24 فبراير

كشف عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أنه لن يتم تأجيل قمة الأهلى والزمالك فى بطولة الدورى الممتاز والمؤجلة من الجولة الرابعة للدورى الممتاز، كما يتردد، مؤكداً إقامتها فى موعدها يوم 24 فبراير من الشهر المقبل.

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وزير الرياضة يتوجه إلى تونس اليوم لدعم منتخب مصر لكرة اليد فى أمم أفريقيا

توجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، صباح اليوم، إلى الجمهورية التونسية الشقيقة لمؤازرة منتخب مصر لكرة اليد فى مباراة نصف النهائى أمام نظيره منتخب الجزائر الشقيق، وتقام المباراة فى الرابعة والنصف عصر اليوم، فى إطار نصف نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها تونس والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

الزمالك يمنح كاسونجو رقم "كهربا" في دورى أبطال أفريقيا

قررت إدارة الكرة بنادى الزمالك، ارتداء الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الأبيض، القميص رقم 2 فى بطولة دورى أبطال أفريقيا مع ارتدائه رقم 30 فى البطولات المحلية، بعد قيده بصورة رسمية فى قائمة الفريق الأبيض المشاركة فى النسخة الحالية من بطولة دورى أبطال إفريقيا.

إيمانويل أمونيكى يصل القاهرة اليوم لعقد جلسة مع مسئولي المقاصة

يصل اليوم الجمعة النجيرى إيمانويل أمونيكى المدير الفنى السابق لمنتخب تنزانيا، من أجل عقد جلسة مع مسئولي مصر المقاصة، لوضع الرتوش النهائية على عقده لتولى تدريب الفريق الفيومى، خلفًا لأحمد حسام ميدو الذى تمت إقالته أمس من تدريب الفريق.

الزمالك يُرسل لـ"فيفا" خطابا رسميا لتجنب عقوبة فيريرا

أرسل الزمالك، خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لتجنب أية عقوبات من لجنة الانضباط بشأن المستحقات الخاصة بالبرتغالى فيريرا، المدير الفنى الأسبق للفريق، والذى طالب بالحصول على مكافآت الدورى والكأس اللذين توج الفريق بهما تحت قيادته.