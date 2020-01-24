محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد يسري مرشد: زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة مصر والجزائر في نصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية لكرة اليد المقامة حاليًا بتونس. وينتظر الفائز من هذه المباراة مواجهة تونس أو أنجولا في المباراة النهائية، المقرر أن تقام يوم الأحد المقبل. يذكر أن صاحب البطولة يتأهل مباشرةً إلى أولمبياد طوكيو 2020.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر| شاهد نصف نهائي بطولة أفريقيا لليد.. مصر 2-3 الجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.