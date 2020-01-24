تقارير: إيفونا يقترب من دوري الدرجة الثانية في البرتغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:
ذكرت تقارير صحفية برتغالية، أن الدولي الجابوني، ماليك أيفونا لاعب النادي الأهلي السابق يقترب من الانتقال لصفوف ناسيونال ماديرا.
وكان إيفونا قد انتقل إلى صفوف سانتا كلارا البرتغالي يناير العام الماضي في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن تيانجين الصيني.
وشددت صحيفة RR فإن نادي ناسيونال ماديرا والذي يحتل المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية البرتغالي اقترب من التعاقد مع إيفونا.
إيفونا صاحب الـ27 عامًا خاص 9 مباريات فقط مع سانتا كلارا ولم يسجل أي هدف.
وكانت قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 قد اوقعت المنتخب المصري في مجموعة واحدة مع الجابون، ليبيا وأنجولا.
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