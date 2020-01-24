"30 دقيقة بعد منتصف الليل".. تفاصيل برنامج مرتضى منصور على قناة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أعلنت قناة الزمالك خريطة برامجها بعد افتتاحها رسمياً مساء الأربعاء الماضي بعد أن انطلق بثها التجريبي يوم الثلاثاء 31 ديسمبر الماضي، تحت إشراف مجموعة إعلام المصريين.

وانطلقت قناة الزمالك، عبر تردد 11449 افقي، معدل الترميز 27500،، عبر استديوهات DMC، التي تتولى إدارتها شركة إعلام المصريين.

ويقدم رئيس الزمالك برنامج "سهرة مع المستشار" 5 مرات أسبوعياً الساعة الواحدة بعد منتصف الليل على تكون مدة الحلقة 30 دقيقة، ويختص بالقضايا الرياضية.

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ويذاع البرنامج مسجلا وليس على الهواء مباشرة من الأثنين وحتى الجمعة على أن يقدم الإعلامي شادي عيسي حلقات برنامجه 1911 أيام السبت والأحد الساعة الواحدة صباحاً أيضاً

ويسبق برنامج رئيس الزمالك برنامج " زملكاوي" اليومي الذي يبدأ في تمام العاشرة مساءا ويستمر لمدة 3 ساعات من تقديم: خالد الغندور وكريم حسن شحاتة.

ويقدم الثنائي أحمد جمال وفرح علي برنامج "أخبارنا" يومياً في تمام الساعة السادسة مساءاً لمدة ساعة قبل برنامج "ملوك الصالات" من تقديم الإعلامية نيرة الأحمر

وظهر خلال البث التجريبي عدد كبير من نجوم نادي الزمالك أبرزهم حازم إمام، وعبدالواحد السيد،وعبد الحليم علي في إعلان ترويجي للقناة ظهر على جميع منصات مجموعة إعلام المصريين.