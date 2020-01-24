الإسماعيلي يعلن وصول البطاقة الدولية لبن يوسف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

أعلن النادي الإسماعيلي عن وصول البطاقة الدولية للاعب التونسي فخر الدين بن يوسف.

وكان الإسماعيلي قد أعلن يوم الأربعاء عن التعاقد مع اللاعب رسميًا لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وحسبما أفاد الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي فإن البطاقة الدولية للاعب قد وصلت ليتم قيده في القائمة المحلية والقائمة العربية.

وانضم بن يوسف إلى الإسماعيلي بعد أن فسخ تعاقده مع نادي الاتفاق السعودي يناير الجاري.