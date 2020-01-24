محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:
أعلن النادي الإسماعيلي عن وصول البطاقة الدولية للاعب التونسي فخر الدين بن يوسف.
وكان الإسماعيلي قد أعلن يوم الأربعاء عن التعاقد مع اللاعب رسميًا لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.
وحسبما أفاد الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي فإن البطاقة الدولية للاعب قد وصلت ليتم قيده في القائمة المحلية والقائمة العربية.
وانضم بن يوسف إلى الإسماعيلي بعد أن فسخ تعاقده مع نادي الاتفاق السعودي يناير الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يعلن وصول البطاقة الدولية لبن يوسف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.