مران الأهلي.. فقرة ترفيهية وحضور الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حافظ محمود الخطيب رئيس الأهلي على حضوره تدريبات الفريق في ملعب "مختار التتش" بمقر النادي في الجزيرة لليوم الثالث على التوالي.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا.

وخصّص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، فقرة ترفيهية للاعبين في انطلاقة المران.

وشهدت الفقرة تناقل اللاعبين للكرة باليد بشكل ترفيهي، وذلك في إطار تخفيف الحمل البدني وتنويع الوحدات التدريبية.

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من جانبه، قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالأهلي، تدريبات قوية لثلاثي حراسة المرمى بالفريق، محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي.

وحصل كل من الشناوي وإكرامي ولطفي على وحدات تدريبية متنوعة قبل مشاركتهم في تدريبات الكرة رفقة باقي اللاعبين.

وتُقام المباراة بحضور 10 آلاف متفرج بعد موافقة الجهات الأمنية، وينطلق اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بصافرة الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز.

يُذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في مجموعته بسبع نقاط حصدهم من أول أربع جولات، خلف النجم الساحلي المتصدر بتسع نقاط.