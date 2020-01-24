"روح الفانلة الحمراء".. 13 نقطة حسمهم ليفربول في اللحظات الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عمرو:

حقق فريق ليفربول بالأمس الانتصار الـ 22 له خلال بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد الفوز على فريق ولفرهامبتون بنتيجة 2-1 في مباراة الجولة ال24 من البريمييرليج.

ويحلق فريق ليفربول في صدارة البرييميرليج وحيدا، حيث يحتل الريدز المركز الأول برصيد 67 نقطة، وبفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه وهو المان سيتي الذي يأتي في المركز الثاني برصيد 51 نقطة، مع الوضع في الاعتبار بتبقي مباراة مؤجلة لرفاق محمد صلاح.

ويقدم فريق ليفربول موسما متميزا من حيث النتائج والأرقام الاستثنائية في الدوري الإنجليزي، حيث لم يخسر فريق الريدز منذ 40 مباراة في البريمييرليج ليحقق ثاني أطول سلسلة لا هزيمة في البطولة الإنجليزية.

وخلال ال67 نقطة الذين حصدهم فريق ليفربول في دوري هذا الموسم، تمكن رجال يورجن كلوب من تحقيق 13 نقطة في اللحظات الحاسمة، حيث حسم فريق الريدز نقاط المباراة لصالحه في 5 لقاءات خلال العشر دقائق الأخيرة من المباريات.

ونستعرض الـ 5 لقاءات التي فاز أو تعادل ليفربول خلالهم في الدقائق الأخيرة من المباريات:

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ليفربول 2-1 ليستر سيتي- الجولة الثامنة

تمكن فريق ليفربول من حسم الفوز على ليستر سيتي في الدقيقة 95 من عمر اللقاء بضربة جزاء لجيمس ميلنر، بعدما كانت المباراة توشك على أن تنتهي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 1-1.

مانشستر يونايتد 1-1 ليفربول- الجولة التاسعة.

بعدما استمر تقدم الشياطين الحمر في المباراة حتي آخر 5 دقائق من عمر اللقاء، تعادل لاعب الوسط آدم لالانا لفريق ليفربول في الدقيقة 85 ليتنزع نطقة ثمينة للريدز.

أستون فيلا 1-2 ليفربول- الجولة الحادية عشر

نجح فريق ليفربول في تحويل تأخره في النتيجة إلى الفوز في آخر 10 دقائق من المباراة، حيث كان متفوق فريق أستون فيلا بهدف للاعب المصري محمود تريزيجيه أحرزه في الدقيقة 21، ثم عاد الريدز وسجل هدف التعادل لأندري روبرتسون في الدقيقة 87، ثم أحرز ساديو ماني الهدف الثاني والفوز في الدقيقة 94.

كريستال بالاس 1-2 ليفربول- الجولة الثالثة عشر

حسم ليفربول الفوز خلال الجولة ال13 أمام كريستال بالاس بعدما كسر فيرمينو التعادل الإيجابي بين الفريقين وأحرز هدف الفوز في الدقيقة 85 من عمر اللقاء.

وولفرهامبتون 1-2 ليفربول- الجولة الرابعة والعشرون

نقدم جوردان هيندرسون لليفربول في الشوط الأول من اللقاء أمام الوولفز، ثم تعادل وولفرهامبتون في الدقيقة 51 بهدف رائع للمهاجم راؤول خيمينيز، ليسجل البرازيلي فيرمينو هدف الفوز وتحقيق الثلاثة نقاط في الدقيقة 84.