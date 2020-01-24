27 متأهلًا لنهائيات دوري مراكز الشباب.. والقرعة يوم الإثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

انتهت منافسات المرحلة الأولى من دوري مراكز الشباب في نسخته السابعة، والذي يقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، بتأهل 27 فريق من جميع المحافظات المصرية إلى الأدوار النهائية.

ويتأهل الـ27 فريق للمنافسة في النهائيات التي تقام بنظام خروج المغلوب حتى الوصول إلى المباراة النهائية، حيث سينضم إليهم خمسة فرق من أصحاب المركز الثاني في جميع المحافظات، والذين سيتم اختيارهم عن طريق قرعة علانية.

ومن المقرر أن تقام قرعة دور الـ32 من النهائيات يوم الإثنين القادم في مسرح وزارة الشباب والرياضة.

وأقيمت منافسات الأدوار الأولى بمشاركة ما بين 10 إلى 24 فريق في كل محافظة، ليتأهل الأربعة الأوائل إلى الدور قبل النهائي، ثم الفائزان للنهائي الذي أقيم على مدار الإسبوع الماضي في جميع المحافظات.

وجاء المتأهلون من الـ27 محافظة كالتالي "يتأهل 5 فرق من الخاسرون في المحافظات إلى النهائيات":

القاهرة: مركز شباب الشرابية بعد الفوز على شرق حلوان.

الجيزة: مركز شباب أبو النمرس على حساب البليدة.

القليوبية: مركز شباب بهادة بعد الفوز على شبين القناطر.

الإسكندرية: مركز شباب العمراوي بعد الفوز على الأنفوشي.

كفر الشيخ: مركز شباب أبوقطفة بعد الفوز على كفر الشيخ.

الغربية: مركز شباب شبرانيات بعد الفوز على برما.

المنوفية: مركز شباب كفر الباجور بعد الفوز على كفر ربيع

الشرقية: مركز شباب شيبا بعد الفوز على كفر ربيع.

الدقهلية: مركز شباب منشأة عبد الرحمن بعد الفوز على منشأة البدوي.

الإسماعيلية: مركز شباب المحسمة المحطة بعد الفوز على القنطرة شرق.

السويس: مركز شباب فيصل بعد الفوز على السلام.

Advertisements

دمياط: مركز شباب الروضة بعد الفوز على تفتيش.

البحيرة: مركز شباب أبو المطامير بعد الفوز على كفر قشاش.

بني سويف: مركز شباب بليفا بعد الفوز على سمسطا.

المنيا: مركز شباب بني مزار بعد الفوز على أبوان.

الفيوم: تأهل مركز شباب فرحات بعد الفوز على الواشنة.

أسيوط: مركز شباب الواسطى بعد الفوز على ديروط.

سوهاج: مركز شباب فؤاد عباس بعد الفوز على الصوامعة شرق.

الأقصر: مركز شباب الحسينات بعد الفوز على طيبة العوامية.

أسوان: مركز شباب البصيلية بعد الفوز على الديوان.

شمال سيناء: مركز شباب أقطية بعد الفوز على الخربة.

البحر الأحمر: مركز شباب القصير بعد الفوز على مرسى علم.

جنوب سيناء: مركز شباب أبو زنيمة بعد الفوز على المزينة.

مطروح: مركز شباب وادي الرمل بعد الفوز على أبو سبيح.

بورسعيد: مركز شباب سبورتنج بعد الفوز على الاستاد.

قنا: مركز شباب أبوتشت بعد الفوز علي مركز شباب كوم الضبع.

الوادي الجديد: مركز شباب المنيرة بعد الفوز على غرب المرهوب.