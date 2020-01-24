كأس ملك إسبانيا.. قرعة سهلة لبرشلونة وريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي لكأس ملك إسبانيا التي جرت اليوم الجمعة عن وقوع ريال مدريد في مواجهة ريال سرقسطة المنافس في الدرجة الثانية، وبرشلونة في مواجهة ديبورتيفو ليجانيس.

وسيضطر الريال لمواجهة سرقسطة خارج ملعبه بعدما أوقعته القرعة مع فريق من الدرجات الأدنى، بينما سيلعب برشلونة على ملعبه "كامب نو" بعدما سُحبت كرته أولا أمام فريق آخر من الليجا.

وصعد برشلونة وريال مدريد إلى دور الـ16 بعد إقصاء كل من إيبيزا وأونيونيستا سالامنكا من دور الـ32، بينما ودّع أتلتيكو مدريد الكأس في إحدى مفاجآت المسابقة بعد الخسارة أمام ليونيسا.

وأوقعت القرعة فريق فالنسيا حامل لقب المسابقة في مواجهة من قاهر أتلتيكو مدريد، فريق ليونيسا القادم من الدرجة الثالثة.

وتُلعب مواجهات دور الـ16 لكأس إسبانيا بنظام المباراة الواحدة أيضا مثل دور الـ32 الماضي، بمعنى أن الخاسر سيودع البطولة مباشرةً.

وتُقام المباريات خلال الأسبوع المقبل في الفترة من الثلاثاء 28 يناير إلى الخميس الموافق 30 من الشهر نفسه.

مواجهات دور الـ16 في كأس إسبانيا:

باداجوز × غرناطة

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ليونيسا × فالنسيا

تينيريفي × أتلتيك بيلباو

ريال سرقسطة × ريال مدريد

ديبورتيفو ميرانديس × إشبيلية

رايو فاليكانو × فياريال

برشلونة × ليجانيس

ريال سوسيداد × أوساسونا